У меня был шок, – мама погибшей в лагере девочки о результатах экспертизы

Более года продолжается расследование резонансного случая, когда в детском лагере "Славутич" после отравления скончалась 8-летняя девочка Маргарита Лукашук. Однако до сих пор в этой трагической истории нет ни одного наказанного. А данные экспертизы "играют" в пользу руководства лагеря.

Мама погибшей девочки Юлия Лукашук в программе "После всего" рассказала, что она с мужем обратились в суд, поскольку не согласны с результатами киевской экспертизы, и требуют сделать ее повторно в другом месте.

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Якобы мы ребенка месяцами, как они написали, морили голодом в результате чего произошел синдром восстановления питания. Если углубиться в этот синдром, то он только характерен для тяжелобольных людей", – пояснила мама погибшей девочки.

Мой ребенок ни разу не был на диете, ни дня. Тренер всегда акцентировал внимание на ее весе. То есть как для гимнастики она имела большой вес. Мы могли ее лишь ограничить в сладком, потому что мой ребенок очень любил сладкое, и если бы ограничений не было, то ела бы его с утра до ночи,

– вспомнила Юлия Лукашук.

Женщина сказала: "Увидев заключение экспертизы, то у меня был шок".

Она считает, что экспертизу купили и объяснила: "К сожалению, у нас в государстве так происходит, что экспертов покупают. Не заплатили нам, заплатили им. Потому что такая фраза у нас звучала. Ее купили в прямом смысле этого слова".

Очень ждем экспертизы, что скажут относительно других детей. Потому что сейчас не могут проводить вторую экспертизу, потому что мы ждем заключения экспертизы относительно других детей, которые отравились,

– добавила мать.

Адвокат семьи Оксана Соколовская отметила, что экспертиза длилась слишком долго.

"Она не может длиться столько времени при нормальном расследовании уголовных производств. Если есть политическая воля, то экспертиза длится максимум месяц. В этом случае речь идет о комиссионной экспертизе. Опять же, комиссионная экспертиза предусматривает наличие специалистов в той или иной отрасли. В этом случае речь идет только о персонале и она сделана, на мой взгляд, столь некорректно они просто базируются с воздуха", – добавила Соколовская.

Коротко о том, что произошло в лагере "Славутич"

В 2018 году произошел резонансный случай. Под Киевом в детском лагере "Славутич" отравилась девочка. Ее звали Маргарита Лукашук. Она, вместе с другими детьми из спортивной школы художественной гимнастики Дерюгиных приехала в этот лагерь для отдыха и тренировок. Но в один из дней, 12 детей почувствовали себя плохо.

Как окажется впоследствии, они получили пищевое отравление. Но одна девочка, а именно 8-летняя Маргарита, пострадалаот отравления тяжелее. У нее началось сильное обезвоживание и головокружение. Из-за сильных судорог, ее отвезли в реанимацию, где у нее остановилось дыхание и она впала в кому. Через два месяца Маргарита умерла.

За год расследования этого дела до сих пор нет ни одного виновного, ибо никому не объявлено никакого подозрения. Когда завершится расследование правоохранители также не могут сказать.