"У меня есть мечта": в Киеве "сожгли" посольство России во время акции Free Sentsov or die

В ночь на 26 мая под посольством России собрались активисты с требованием освободить политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории РФ.

Здание подсветили проекцией с языками пламени и фотографиями незаконно заключенных украинцев, включая Олега Сенцова.

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Видео акции под посольством России в Киеве

Кинорежиссер голодает за российской решеткой уже 13-й день. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-х заключенных украинцев.



В знак солидарности на этой неделе начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в августе прошлого года, через месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.



На проблему отреагировали и в Евросоюзе. Так, представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям вооруженного конфликта в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии.