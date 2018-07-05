У меня есть миллионы, элитные часы, коллекции картин, но нет жилья: "печальная" история судьи

До сих пор непросто быть в Украине честным судьей среди нечестных коллег. Особенно, если приходится принимать решения против них самих. История наших сегодняшних лауреатов могла бы остаться в пределах того же печального стандарта. Но на этот раз в защиту добродетельного судьи стал Верховный Суд.

Поэтому посмотрим на эту историю внимательно.

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Это — председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Судья Павел Вовк

У него есть элитные часы, коллекции картин, монет и марок и другое ценное имущество. В общем — на 850 тысяч гривен. И еще 30 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличными. Также он имеет автомобиль премиум-класса и любит путешествовать. Его рекорд — 33 зарубежных путешествия за три года работы судьей.

Чего нет у Павла Вовка? Жилья, потому что две предоставленные государством квартиры он приватизировал, но одну подарил сыну, а другую — продал. Поэтому вынужден жить в немалом загородном имении бывшей жены, что, видимо, стесняется указывать в декларации.

А вот чего по-настоящему нет у Павла Вовка — так это должности судьи нового Верховного Суда. Несоответствие образа его жизни судейской должности заметила и зафиксировала в официальном заключении Общественный совет добродетели. Высшая квалификационная комиссия судей закрыла на это глаза и не исключила одиозного судью из конкурса в Верховный Суд. Но Павел Вовк, оценив перспективы, сам снялся с конкурса. Впрочем, это не спасло его от пристального внимания Национального антикоррупционного бюро.

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Расследование НАБУ касается возможного незаконного обогащения и ложного декларирования. А обыск НАБУ застал судью Вовка в доме экс-жены. Это укрепило подозрение, что развод супругов был фиктивным — только частью схемы для получения недвижимости.

Как думаете, отразилось ли все это на работе Павла Вовка? Отнюдь. Судья, снялся с конкурса в Верховный Суд из-за информации о своей недоброчестности и попал в фокус НАБУ, продолжает руководить судом.

Но этого антигероя, конечно, нашла наша антинаграда. Антипремию "Не.Честь недели" за незаконное обогащение и участие в схемах, чтобы его скрыть, получает председатель Окружного административного суда Киева Вовк.

Антипремию "Не.Честь недели" за незаконное обогащение получил Павел Вовк

Лауреат нашей сегодняшней премии — тот, кто не побоялся дать НАБУ разрешение на обыски у судьи Вовка. Знакомьтесь — судья Галицкого районного суда Львова Виталий Радченко.



Судья Виталий Радченко

В мае прошлого года детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством об обысках у Вовка. Судья Радченко изучил предоставленные ими материалы и частично удовлетворил ходатайство.

Думаете, просто сделал свою работу, и за это ему ничего не было? Конечно. После обыска у председателя Окружного административного суда Киева его заместитель подал жалобу на судью Радченко в Высший совет правосудия. По этой жалобе ВРП вынесла слишком принципиальному судье строгий выговор. При этом ВРП не приняла во внимание, что сам Павел Вовк не подавал никаких жалоб в НАБУ, прокуратуру или суд, и не требовал возврата изъятого при обыске имущества.

Судья Радченко попытался обжаловать вынесенный выговор, но ВРП оставила свое решение без изменений. Но судья Радченко не остановился и подал иск в Верховный Суд, который признал его требование справедливым и отменил решение ВРУ.

Хотим верить, что после этого давление на судью, который принял законное решение по ходатайству НАБУ, прекратится. А пока — вручаем ему награду.

Премию "Честь недели" за законное решение и отказ покрывать нарушения другого судьи получает судья Галицкого районного суда Львова Виталий Радченко.

Судья Виталий Радченко получил нашу премию "Честь недели"

Заканчиваем рубрику на победной ноте. Но помним, что эта история еще будет иметь продолжение.

Полный выпуск программы "Честь и Нечесть" смотрите здесь.