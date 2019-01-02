У меня есть возможность вернуться в Бразилию, но трудно покинуть Украину, – новичок "Динамо"

Бразильский полузащитник "Динамо" Витор Буэно, арендованный киевлянами у "Сантоса" до лета 2020 года, рассказал, планирует ли покидать клуб. 24-летний футболист провел лишь три матча за первую команду в этом сезоне и разочарован, что главный тренер Александр Хацкевич не доверяет ему.

"Я надеялся, что сыграю больше. Я ведь перебрался в "Динамо" только по той причине, что не играл в "Сантосе". Не знаю, что произошло, ведь тренер киевлян со мной не разговаривал по этому поводу. Так, я не говорю на английском, поэтому трудно общаться, надо звать переводчика", – заявил футболист в интервью GloboEsporte.com.

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"Смена команды? Думаю, я в том возрасте, когда мне нужно играть. Не знаю, будет ли у меня постоянная игровая практика в "Динамо" – вся надежда на тренера. Но он едва смотрит на меня, не знаю даже, что происходит", – сказал бразилец.

"Я долго восстанавливался после травмы, вернулся на поле в прошлом году и провел более 20 матчей. Время играть! Это может быть зря потраченный талант, но я не сдамся. У меня были предложения из Бразилии, которые мы анализировали. Я думаю, что будет трудно покинуть Украину и вернуться в Бразилию, но такая возможность есть, да. К сожалению, не могу сказать, какие команды мной интересовались, но от них были только запросы", – добавил Буэно.

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