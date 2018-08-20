У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа

О том, как функционируют секс-шопы в Украине, какие товары стали очень популярными и почему подростки – это головная боль магазина интимных товаров, 24 канал поговорил с владельцем украинской сети секс-шопов 69.Toys Иваном Кришталем.

Имели ли вы собственный бизнес до открытия сети секс-шопов?



Нет, до того, как начать коммерческую деятельность в области продаж товаров для взрослых, никакого отношения к бизнесу не имел.

Читайте также: Сексуальное образование в школах: что детям рассказывают о пенисах, влагалищах и гендер

Вообще, я 14 лет был офицером Вооруженных Сил Украины. В 2013-2014 годах проходил службу в составе Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан. Когда началась война на Востоке, меня вернули в Украину для службы в составе сил АТО. И вот только год назад уволился из ВСУ по состоянию здоровья.



Иван Кришталь



Еще будучи офицером, я начал изучать веб-программирование. И скажу, что некоторые мои проекты до сих пор используется как в зоне Операции Объединенных сил, так и в целом в Украине.



В конце концов, все это время где-то глубоко внутри во мне тлел маркетинговый огонек.

Как подошли к мысли, что хотите стать владельцем секс-шопа? Ведь бизнес для Украины довольно экстравагантный.



Я не знал, в какой сфере хочу себя реализовать. Когда еще служил в армии, часто проходил собеседования в IT-компаниях. Конечно, не потому, что хотел трудоустроиться – для военнослужащих это запрещено законодательно. Просто мне было интересно, смогу ли я их "преодолеть".



Впоследствии овладел HTML и CSS, PHP с JS, преуспел в изучении CMS (Content Management System) для онлайн-магазинов. Все это было в 2011-2013 годах. Тогда это были "не актуальные" знания. Они пригодились значительно позже.



Когда уволился из ВСУ, решил, что хочу работать на себя. Проанализировал рынок, подсчитал деньги, которые имел, и понял – мне не стоит идти в сферы с большой конкуренцией. В глаза упали магазины "для взрослых". Во-первых, мне это было интересно. Во-вторых, на украинском рынке не было много серьезных конкурентов.



Иван Кришталь



Далее разработал бизнес-план, пройдя специальный курс, и защитил проект в одном из киевских центров занятости. Уже через неделю я был основателем собственного ООО.



Сейчас работа кипит. Уже планируем выходить за пределы Украины. В планах – Европа и США. Кстати, нашу концепцию и ее реализацию уже облюбовали польские и испанские инвесторы.



Словом, мы не стоим на месте, развиваемся. Так, в этом году открыли офлайн-магазин в Киеве. Прибыль от него небольшая, но свою репрезентативную функцию он выполняет.

Как на ваше решение отреагировал ближайший круг общения и имело ли для вас это решающее значение?



Откровенно говоря, мне кажется, что друзья и знакомые до сих пор не знают, чем я занимаюсь.



Моя же любимая стала идейной вдохновительницей этого проекта. Говорят, что перед тем, как принять любое важное решение, нужно спросить женщину. Скажу, что в нашем случае это работает на 100%. Фактически, меньше чем за год 69.Toys стал одним из самых популярных секс-шопов Украины. Все наши решения били точно в цель.

Читайте также: Полиамория: я дарю себе свободу и не забираю ее у других

Случались ли ситуации, когда вас спрашивали, кем работаете, вы отвечали: "Я – владелец сети секс-шопов", – и люди смущались, реагировали с непониманием или даже агрессивно?



Кажется, если бы я был моложе на лет так десять, то ходил бы и гордился этим фактом. Особенно при знакомстве с девушками. Сейчас же отношусь к этому гораздо сдержаннее и профессиональнее. Товары, которые мы реализуем, дарят радость людям, а иногда даже является жизненной необходимостью. В каком-то смысле чувствую себя врачом.



В то же время, когда рассказывал об этом своим экс-коллегам по оружию, то казалось, что они либо пытаются изменить тему, либо сделать вид, что не услышали.



Секс-шоп 69.Toys



А вот с родными все же стараюсь не вдаваться в детали. Через неделю у меня свадьба. И в анкете для ведущего нужно указать, чем занимается жених. И я до сих пор сомневаюсь, потому что не знаю, как воспримут эту деятельность мои родственники и невесты.

С какими проблемами вы столкнулись, начиная свой бизнес?



Знаете, не проблема зарегистрировать ЧП или юридическое лицо. Это все делается очень быстро. Веселье начинается позже, когда надо платить налоги. У нас такая сложная система, приходится много денег тратить именно на бухгалтерский учет.



Из наболевшего – это подростки. Это вообще одна из самых больших проблем. Они очень мешают работе консультантов нашего call-центра. Несовершеннолетним очень интересно нам звонить и говорить в трубку разные сальные шуточки или просто материться. Таких звонков за день мы можем получать десятками. Во-первых, это надоедает и отвлекает. Во-вторых, надо потратить время на блокирование номеров, с которых поступает телефонный звонок. В-третьих, иногда становится так невыносимо, что приходится сообщать о таких действиях подростков правоохранителям.



Подростки очень мешают работе секс-шопов



Также в этом бизнесе активно процветает "черное SEO". Это когда твой сайт пытаются хакнуть и поставить там тысячи ссылок на порносайты. Из-за этих ссылок Google может просто выбросить секс-шоп из результатов поиска.

Существуют ли в Украине законы, регулирующие распространение товаров интимного характера? Как они влияют на ведение вашего бизнеса? Например, препятствуют ввозить определенные группы товаров или есть запрет рекламы секс-шопов, или вывеска на магазине должна быть определенного "не кричащего" размера и т.д.?



Продавать товары интимного предназначения – не утюги реализовывать. Кроме законов, касающихся взаимодействия людей и продавцов, мы руководствуемся законом "О защите общественной морали". Там описано, например, где нельзя рекламировать свой товар – это жилые дома, госучреждения, художественные здания, подземки, в метро, ​​в местах общественного отдыха и тому подобное. Словом, пространство для рекламы небогатое.



Также секс-игрушки должны иметь герметичную упаковку, специальную маркировку, содержать сообщение, что это продукция сексуального характера и продажа несовершеннолетним запрещена. Поэтому наши клиенты и клиентки – это люди, которые достигли совершеннолетия.

Читайте также: Какое нижнее белье способствует репродуктивным функциям мужчины

Вывески не могут быть дерзкими, особенно с изображениями половых органов человека. Да уж, наверное, все знают, что магазин с надписью "18" и большим красным сердцем является секс-шопом.



Надо еще "защищать" свой сайт от несовершеннолетних. Однако ответственность за посещение онлайн секс-шопов возлагается на тех, кто занимается их воспитанием. Согласно статье 184 Кодекса об административных правонарушениях родителей этих детей даже могут оштрафовать.



В общем, власть не пытается втыкать нам палки в колеса.



Секс-шоп 69.Toys

Получали ли вы жалобы или угрозы от религиозных организаций или таких, которые ревностно защищают "общественную мораль"?



К счастью, еще с ними не сталкивались. Хотя знаем, что один из наших конкурентов во Львове был вынужден переехать из дома, который располагался неподалеку от церкви.

Как думаете, украинцы и украинки уже прошли тот этап, когда секс-шопы воспринимались как нечто аморальное?



К нам люди не попадают случайно, а идут целенаправленно. Поэтому по крайней мере те, кто являются нашими клиентами, лояльно относятся к покупкам интимных товаров. Однако людей, которые посещают секс-шопы, могло бы быть и больше, если бы не определенная стереотипность еще с советских времен.



Несколько месяцев назад статью обо мне и моем бизнесе начали живо обсуждать на одном из российских форумов. Кажется, ростовском. Модераторы-пропагандисты пытались придать материалу окраску "загнивающей Европы". Впрочем, большинство читателей нон-тролль абсолютно адекватно отреагировали на текст даже в РФ.



Уверен, что уже через довольно короткий промежуток времени секс-шопы станут такой же обыденностью и обычным явлением, как это есть в Америке или Европе.



Возможно, вскоре секс-шопы в Украине станут привычным явлением



Велика ли в Украине конкуренция в этом бизнесе? То есть насколько востребована у нас продукция сексуального характера?



Секс-игрушки продают как в магазинах, так и в интернете. Считали, что офлайн-магазинов в Киеве где-то 60. Онлайн-магазинов на территории Украины – 40.



В общем, первые секс-шопы у нас начали появляться еще в 90-х, а интернет-бутики – когда для украинцев сам интернет стал более-менее доступным.



Что касается спроса, то на этот бизнес, кроме других факторов, влияет даже кинематограф. Когда вышли "50 оттенков серого" спрос на товары БДСМ резко пополз вверх. Появилось много желающих ставить "эксперименты" с бандажами, кнутами и масками.



Кадр из фильма "50 оттенков серого"



Также праздники вроде Дня всех влюбленных. Накануне 14 февраля посещаемость нашего сайта почти бьет рекорды. Украинцы, так сказать, хотят показать свою любовь на деле.



Люди какого возраста являются клиентами/клиентками ваших секс-шопов? И кто больше заинтересован в продукции секс-шопов – мужчины, женщины, представители/представительницы ЛГБТИК-сообщества?



Если сравнивать в процентном соотношении, то это 65% мужчин и 35% женщин преимущественно в возрасте от 25 до 35 лет. Аналитики по принадлежности людей к той или иной общности у нас нет, поскольку клиенты не часто идентифицируют себя. Но мы видим ссылки на наш магазин на специализированных форумах.



Какая категория товаров является наиболее популярной?



Женщины часто покупают сексуальное белье или эротические костюмы, мужчины – подарки для любимых в виде роскошных вибраторов.



Секс-шоп 69.Toys



В нашем секс-шопе есть 120 различных типов продукции. По популярности стабильно сначала идут вибраторы и фаллоимитаторы. Немного реже покупают товары для анального секса, страпоны и БДСМ-товары. Фактически в каждом заказе присутствует лубрикант для вагинального или анального секса.



Чем клиенты/клиентки руководствуются больше при выборе и заказе товаров – в надлежащих гигиенических ли условиях хранится товар или условиями анонимности? Как вы обеспечиваете конфиденциальность?



В этом бизнесе продукция должна иметь не просто "товарный вид", а сверкать чистотой. Поэтому недопустимо, чтобы на прилавках товар был в ненадлежащем виде. Демонстрационная продукция не может быть реализована, и клиент должен быть уверен, что его покупка не была в чьих-то руках. Поэтому весь товар, который предназначен для контакта с гениталиями, должен быть надежно упакован в заводскую пленку или коробку с пломбами, которые не срывались или отклеивались. Также всем клиентам отдельно советуем использовать антибактериальные средства перед применением той или иной игрушки.

Читайте также: Какие женские болезни можно вылечить оргазмом: ответ медиков

Анонимность – это слово, которое мы используем для доставки каждого товара. 90% клиентов дополнительно спрашивают нас о сохранении их конфиденциальности. Мы делаем все, чтобы убедить их – мы не бросаем слов на ветер.



Все наши заказы надежно упаковываются в непрозрачный материал, который не может быть случайно открыт или разорван. Рельефный товар, который тактильно или визуально может выдать себя, упаковывается в специальную коробку. На упаковке не может быть никаких символов или логотипов, которые могли бы выдать товар внутри.



Мы очень серьезно относимся к обработке и хранению информации о заказе и клиентах. Так, наша база использует современные системы защиты, и после того, как заказ считается выполненным, он перестает быть доступным для осмотра или модерации.



Анонимисть – одно из главных правил секс-шопа



Как вы проверяете, сможет ли человек, претендующий на работу в секс-шопе, работать в таком "экзотическом месте"? В общем, чего требуете от кандидатов/кандидаток?



Во время собеседования мы приносим несколько гигантских дилдо и наблюдаем за реакцией кандидата на вакансию. Сразу видно, сможет ли человек работать в секс-шопе. Обычно, женщинам лучше удается такая работа.



Думаю, все понимают, что продавать фаллоимитаторы или помпы для члена – это не мобильные продавать. Поэтому, застенчивый человек у нас бы вряд ли прижился.



Человек должен быть опрятным, уметь установить доверительный контакт с покупателем, ухаживать за своей внешностью. Приветствуются знания по анатомии человека и понимание того, как интимные игрушки могут повлиять на организм человека, самочувствие, половые органы и тому подобное.

Является ли трудоустройство в вашем секс-шопе официальным? То есть соглашаются ли люди, что в их трудовой книжке будет написано "место работы – секс-шоп"?



Исключительно официальным. Наши сотрудники не испытывают никакого дискомфорта от записи в своей трудовой книжке нашего магазина, поскольку в соответствующей графе указывается ООО "ТОЙС ЛТД". Именно так звучит наша юридическая название. Но думаю, что некоторые работники и не отказались бы от слов "секс-шоп" в своей трудовой.



Для некоторых работников слово "секс-шоп" в тродовий – не проблема



Игрушки ломаются. И секс-игрушки не исключение. Когда-то коллега рассказывал, как его отец искал работу и ему предложили ремонтировать секс-игрушки. Мужчина, ошарашенный таким предложением, отказался. Бывали ли у вас подобные случаи "тяжелого поиска специалистов", которые бы ремонтировали сломанное?



Товары интимного характера обмену и возврату не подлежат. Однако на все секс-игрушки, в которых присутствует механизм, вибрирует, или любой другой электронное устройство, действует гарантия.



Но как проверить товар, который уже побывал в самых сокровенных местах другого человека, на исправность? Часто, если вещь не дорогая, просто возвращаем покупателю средства или заменяем на другой товар. Если же товар из премиум-сегмента, то приходится прибегать к резиновым перчаткам и проверять исправность или неисправность такой единицы. При обнаружении неисправности товар отправляется производителю, который должен иметь соответствующих специалистов.

Читайте также: Нет оргазма: 10 причин его отсутствия

В будущем планируем запуск собственного производства секс-игрушек. Думаю, что вопрос кадров тогда и появится. Возможно, выше на 10-20% заработная плата поможет с подбором кандидатов. Будет задача для HRа.



Кому вы ни при каких условиях не продали свой товар?



Ни при каких условиях – детям! Всем остальным наш товар могу только рекомендовать.



В какие забавные ситуации вы попадали, будучи владельцем сети секс-шопов?



Кажется, что каждый раз, когда клиент приходит в наш магазин и делает заказ – это мини-забавная история. Вот заходит человек в магазин, а где нужный товар лежит, не знает. Осторожно подходишь к ней и полушепотом, чтобы другие посетители магазина не услышали и чтобы не спугнуть клиента спрашиваешь: "Вам что-то подсказать?". На что еще тише голос отвечает: "Мне нужна... нужна такая штука..., которая может использоваться одновременно двумя... девушками... ммм".



Иногда просто перебираешь все возможные варианты, чтобы угадать товар, на который нужно указать.



Очень интересно наблюдать, как посетитель, уже выбрал товар, ждет, пока все остальные уйдут из магазина, чтобы беззаботно подойти в кассу для расчета.



Посетители и посетительницы секс-шопов предпочитают ни с кем не встречаться на кассе



А еще забавная и одновременно досадная для меня ситуация была почти в самом начале бизнеса, когда еще лично осуществлял курьерскую доставку по Киеву. Приехал по указанному адресу, где меня ждал крепкого телосложения мужчина, которому я привез эксклюзивную игрушку шведского бренда. Стоимость этой игрушки составляла около семи тысяч гривен. Покупатель оказался известным психологом и, настояв на осмотре товара, начал систематически "оболванивать" мне мозги своей болтовней. Как оказалось позже, дождавшись потери мной бдительности, он подменил товар в упаковке на какой-то деревянный брусок. После осмотра игрушки сказал, что это не тот товар, который он заказывал. Сел в машину на польских номерах и уехал в неизвестном направлении. Я очень "обрадовался", когда вернулся на склад и увидел в упаковке зародыш Буратино вместо эксклюзивной мечты любой женщины. Надеюсь, он хоть использовал этот шедевр по назначению.