"У меня нет оппонентов": Порошенко прокомментировал свое участие в предстоящих выборах

Президент Украины Петр Порошенко не ответил на вопрос о том, будет ли баллотироваться он на второй срок на предстоящих президентских выборах. При этом он отметил, что у него пока оппонентов нет.

Соответствующий вопрос озвучили журналисты на пресс-конференции главы государства.

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"Сейчас – не готов , потому что у нас нет избирательной компании", – ответил Порошенко на вопрос о том, готов ли он официально подтвердить свои избирательные намерения.

Однако при этом лидер государства анонсировал журналистам, что будет отдельная возможность пообщаться, "если будет принято такое решение".

От ответа на вопрос о том, как в случае намерений участвовать в выборах Порошенко будет "нивелировать отрицательную разницу" между ним и другими кандидатам, президент тоже уклонился.

К сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, у которого не было б негативного рейтинга. У нас ситуация такова, что у всех политиков негативный рейтинг и различие – это один, два или три процента,

– считает Порошенко.

При этом Президент Украины заявил, что у него "нет оппонентов", поэтому он не делает упоминаний о них в своих заявлениях о предстоящих выборах.

"Я не использую имени моих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я Президент Украины. Они либо лидеры фракций, либо общественные деятели, которые проводят свою компанию", –сказал он.