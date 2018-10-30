У меня нет того тела, как в 20! – Моника Беллуччи откровенно рассказала о красоте женщины

Знаменитая итальянская киноактриса Моника Беллуччи украсила обложку французского журнала Version Femina.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. Для обложки роскошная Моника Беллуччи позирует в белых одеждах, демонстрируя пышное декольте.

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На актрисе только нежный натуральный макияж, который подчеркивает ее истинную красоту. В интервью изданию она заявила, что женщины красивы благодаря своей внутренней силе, независимо от их возраста.

Мы должны принять себя. Не потому, что мы становимся уродливее, а потому, что мы становимся прекраснее. Уменя нет ни того тела, ни того лица, как в 20! Но я получила что-то другое, а особенно опыт. В 20 лет мы не имеем такой силы,

– отметила Беллуччи.

Моника добавила, что сейчас женщины имеют больше прав и своей независимостью ценятся больше.

"Раньше женщины только существовали за своим домом, теперь они имеют социальную силу слова ... Экономически независимые женщины рассматриваются с гораздо большим уважением", – добавила она.