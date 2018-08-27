"У меня только ВАЗ": на прокурора, который все имущество записал на маму, открыли производство
По обращению юристов "Тисни" суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство относительно прокурора Дмитрия Левицкого, который записал дорогостоящее имущество на маму.
Об этом говорится в решении Соломенского суда, которое получили юристы "Тисни" (Bihus.Info).
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Напомним, ранее журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что руководитель Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрий Левицкий, который занимается законностью застроек на побережье, живет в незадекларированном доме.
Имение площадью 354 квадратных метра в Николаеве, где журналисты разыскали прокурора Левицкого, записано на мать прокурора Лидию Левицкую с декабря 2016 года, тогда как сама женщина живет во Врадиевке. Также на мать Левицкого оформлены две николаевские квартиры и две иномарки – Volkswagen Passat и Scoda Superb, которыми пользуется сын.
На самого прокурора не оформлено ничего, кроме автомобиля ВАЗ.
В отличие от квартир и машин, дом прокурор в декларации за прошлый год не отметил. Он объясняет это тем, что переехал в него лишь в 2018 году временно – пока в маминой квартире, где он жил до того, ремонт. Однако в этой квартире журналисты встретили квартирантов.
Я взяла ребенку, я что, не имею права взять ему?
– пояснила Лидия Левицкая покупку этого дома.
Лидия Левицкая зарегистрировалась как предприниматель с 2007 года. Основной ее бизнес – несколько магазинов во Врадиевке. Однако недавно она приобрела АЗС в городе Вознесенске на Николаевщине. А ее компания ПП "Ашлар" начала строить базу отдыха в Коблево, законностью застройки которой занимается ее сын.
Мать прокурора Левицкого скупает недвижимость не только в Николаевской области, а и на Полтавщине. Там проживает ее второй сын Вячеслав. До недавнего времени тоже прокурор.
Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.