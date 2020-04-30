"У меня вообще страхов нет": Тищенко об участии в выборах мэра Киева

Нардеп Николай Тищенко рассказал, будет ли баллотироваться в мэры столицы. По словам Тищенко, это решение должен принять президент и партия "Слуга народа".

За словами Тищенка, з чинним мером столиці Віталієм Кличком у нього виключно робочі відносини. Конкуренції з главою Києва нардеп не боїться, інформує НВ.

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Я взагалі борець за своєю природою, за визначенням. Крім того, що я займався боротьбою в юності, я за духом воїн. У мене взагалі страхів немає. Я не те, що готовий, я завжди готовий. Тому говорити і применшувати мої бойові якості, – це дивно, щонайменше,

– повідомив Тищенко.

Тищенко не підтверджує своєї участі у виборах, проте має чим дорікнути чинному мерові. Нардеп та ресторатор критикує Кличка за "цвітіння ларьків на Хрещатику" та відсутність генерального плану забудови Києва.

Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться у жовтні 2020 року. У січні ЗМІ повідомляли, що "Слуга народу" розглядає кілька кандидатів на посаду мера Києва. Серед них, зокрема, Олександр Ткаченко та Микола Тищенко.

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