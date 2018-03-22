У меня возникает беспокойство относительно психического состояния Савченко, – нардеп

Народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая обеспокоена психическим состоянием нардепа Надежды Савченко.

Об этом заявила нардеп в прямом эфире 24 Канала.

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"Надежда Савченко сидит прямо за мной. И как раз, когда говорилось, что она якобы внесла гранату, якобы имеет оружие и имела планы по подрыву всего парламента, у меня возникает обеспокоенность, в том числе, относитетльно психического состояния человека, который позади меня стоит и говорит о том, что зона поражения – 200 метров, вас здесь всех накроет", – заверила Виктория Войцицкий.

Она заверила, что такие высказывания Савченко и её поступки не добавляют уверенности в том, что человек адекватно оценивает себя, где она находится и ведет ли себя адекватно, как парламентарий, и как человек.

Могу только сказать одно, что учитывая, что она провела столько времени в застенках РФ, она была на фронте, то должны говорить о том, что люди, которые перенесли такой стресс, они должны пройти реабилитацию. Чего и не было. Ее бросили сразу в омут крупнейшего центра беспокойства, стресса,

– убеждена нардеп.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.



20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Она призналась, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала здания Верховной Рады, если бы там были невинные люди. Она рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой.

Почему такой резонанс вокруг Надежды Савченко? На 13 марта 2018 Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.



15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.



Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".