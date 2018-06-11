18:42
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

У меня все шикарно: Лобода дала первое интервью после родов

13 Читати новину українською
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram / @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая на днях побывала на вручении премии "Муз-ТВ 2018" и получила победу в номинации "Лучшая исполнительница", рассказала про вторые роды, которые состоялись в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Об этом российская гастролерша в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

Украинская певица Светлана Лобода родила дочь 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочку Евангелину.

Читайте также: Светлана Лобода засветила пышную грудь на первых фото после родов

В интервью певица призналась, что на вторых родах останавливаться не планирует. Теперь артистка очень хочет родить сына.

"Сначала, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: "Мама, только сестренку хочу!" И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестренка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще ", – рассказала Лобода.

 

Украинская артистка добавила, что роды были очень легкими и длились пять часов, а рожать в Лос-Анджелесе ей было очень хорошо. На время отбытия на музыкальную премию в Россию она "оставила дочери грудного молока на неделю вперед". А вот на вопрос, когда же она рассекретит имя отца второго ребенка, она загадочно ответила: "Когда-нибудь... Когда-нибудь... У меня все шикарно".

Напомним, что поклонники певицы давно подозревают, что отцом второй дочери Лободы может быть 55-летний Тилль Линдеманн из группы Rammstein. С ним певицу заметили на фестивале "Жара" в Баку летом прошлого года.

Теги: LifeStyle Музыка Дети Российские гастролеры Звездные мамы Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту
сегодня, 18:01 Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту
Євгенія Мазур 88
Рік безвізу – що пішло не так?
сегодня, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 624
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 415
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
139
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 430
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук