У меня все шикарно: Лобода дала первое интервью после родов

Украинская певица Светлана Лобода, которая на днях побывала на вручении премии "Муз-ТВ 2018" и получила победу в номинации "Лучшая исполнительница", рассказала про вторые роды, которые состоялись в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Об этом российская гастролерша в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

Украинская певица Светлана Лобода родила дочь 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочку Евангелину.

Читайте также: Светлана Лобода засветила пышную грудь на первых фото после родов

В интервью певица призналась, что на вторых родах останавливаться не планирует. Теперь артистка очень хочет родить сына.

"Сначала, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: "Мама, только сестренку хочу!" И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестренка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще ", – рассказала Лобода.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 25 Тра 2018 р. о 12:16 PDT

Украинская артистка добавила, что роды были очень легкими и длились пять часов, а рожать в Лос-Анджелесе ей было очень хорошо. На время отбытия на музыкальную премию в Россию она "оставила дочери грудного молока на неделю вперед". А вот на вопрос, когда же она рассекретит имя отца второго ребенка, она загадочно ответила: "Когда-нибудь... Когда-нибудь... У меня все шикарно".

Напомним, что поклонники певицы давно подозревают, что отцом второй дочери Лободы может быть 55-летний Тилль Линдеманн из группы Rammstein. С ним певицу заметили на фестивале "Жара" в Баку летом прошлого года.