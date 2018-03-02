У многодетной актрисы Тори Спеллинг произошел нервный срыв

У американской актрисы, звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг произошел нервный срыв.

Ее муж Дин МакДермотт утром 1 марта позвонил в службу спасения и заявил, что Тори не в себе и ведет себя агрессивно, пишут TMZ и The Daily Mail.

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Тори Спеллинг побила мужа?

А полицейский выглядит не слишком взволнованным

Кроме того, в дом супругов прибыла полиция. На фото, которое сделали папарацци, Дин разговаривает с полицейскими и показывает им свои руки.

Полиция составила рапорт об эпизоде домашнего насилия, но Спеллинг не арестовывали.

Также СМИ пишут, что сама Тори звонила в полицию вечером 28 февраля, утверждая, что кто-то хочет ворваться в ее дом. Но выяснилось, что это ее муж возвращался домой.

Как известно, супруги воспитывают пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Самому младшему сыну год.

У Спеллинг и МакДермотта трое сыновей и две дочери