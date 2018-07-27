У мужа Бейонсе был роман с известной голливудской актрисой: названо ее имя

Популярный рэпер Jay-Z, который является мужем поп-дивы Бейонсе, неоднократно попадал в скандальные новости. Теперь в СМИ появилась информация, что у музыкант был роман с голливудской блондинкой.

Как известно, в 2016 году супруги Бейонсе и Jay-Z переживали не лучшие времена. Все потому, что музыкант изменил своей жене. Поп-дива тогда выпустила альбом "Lemonаde", в песнях которого прослеживалась тема измены. Особое внимание поклрнников привлекла песня "Sorry", в которой Бейонсе пела: "он лучше позвонит этой Бекки с ее красивыми волосами". Однако после волны скандальных новостей Бейонсе все же простила своего мужа и не дала браку распасться.

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После нескольких лет семейной идиллии в СМИ появилась информация, о какой же "Бекки" могла петь Бейонсе. Детали супружеской измены Jay-Z рассказала модель Эмбер Роуз, передает Radar Online. Звезда уверена, что рэпер закрутил роман с актрисой Гвинет Пэлтроу.

Я действительно думаю, что Гвинет Пэлтроу – это "Бекки с хорошим волосами". Я действительно чувствую, что это она была любовницей Jay-Z,

– заявила Эмбер Роуз.



Архивное фото: Бейонсе с Jay-Z и Гвинет Пэлтроу

Для подтверждения своих слов модель привела несколько фактов. В частности, что Бейонсе дружила с Гвинет, однако в 2016 году она резко перестала с ней общаться. Кроме этого, после скандальных новостей об измене рэпера актриса подала на развод со своим мужем Крисом Мартином.

"Они были друзьями, а потом я перестала видеть Гвинет Пэлтроу с Бейонсе. Но Бейонсе до сих пор с Jay-Z", – добавила Эмбер Роуз.

На такие заявления модели уже отреагировали представители Гвинет Пэлтроу. Пресс-секретарь актрисы назвал предположение Эмбер Роуз "полностью абсурдными и на 100% ложными".