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      У мужчин резко уменьшилось количество сперматозоидов: как это может угрожать человечеству

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      У мужчин резко упало качество спермы
      У мужчин резко упало качество спермы / pixabay.com

      У мужчин, живущих в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии, качество спермы снизилось в два раза за последние 40 лет.

      Об этом говорится в результатах исследования Еврейского университета в Иерусалиме, в которых изучили 185 медицинских работ. Однако отдельные эксперты скептически отнеслись к этому выводу, пишет ВВС.

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      Доктор Левин, эпидемиолог, лидер исследовательской группы, уверен, что мужчинам во всем мире есть о чем беспокоиться.

      "Если мы не изменим образ жизни, не позаботимся об окружающей среде и не снизим присутствие в ней химикатов, я очень боюсь за наше будущее. В конце концов у нас могут возникнуть проблемы с продолжением рода, и это может привести к вымиранию человечества", – рассказал врач.

      У чоловіків зменшилася кількість сперми
      Мужское здоровье зависит от многих факторов

      Ученый не дает оптимистичные прогнозы и мужчинам из Южной Америки, Азии и Африки, хотя их результаты несколько лучше. Это может означать, что их репродуктивному здоровью посвящено меньше работ. Погрешность в исследовании может быть связана и с выборкой участников. Как правило, это данные о пациентах клиник и центров планирования семьи.

      Мужское здоровье зависит от многих факторов, уточняется в исследовании. Это состояние окружающей среды, питание, лишний вес, стресс, курение и даже чрезмерное сидение за экраном.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Здоровая жизнь Мужское здоровье
      Источник: 24 Канал
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