У мужчин резко уменьшилось количество сперматозоидов: как это может угрожать человечеству

У мужчин, живущих в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии, качество спермы снизилось в два раза за последние 40 лет.

Об этом говорится в результатах исследования Еврейского университета в Иерусалиме, в которых изучили 185 медицинских работ. Однако отдельные эксперты скептически отнеслись к этому выводу, пишет ВВС.

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Доктор Левин, эпидемиолог, лидер исследовательской группы, уверен, что мужчинам во всем мире есть о чем беспокоиться.

"Если мы не изменим образ жизни, не позаботимся об окружающей среде и не снизим присутствие в ней химикатов, я очень боюсь за наше будущее. В конце концов у нас могут возникнуть проблемы с продолжением рода, и это может привести к вымиранию человечества", – рассказал врач.



Мужское здоровье зависит от многих факторов

Ученый не дает оптимистичные прогнозы и мужчинам из Южной Америки, Азии и Африки, хотя их результаты несколько лучше. Это может означать, что их репродуктивному здоровью посвящено меньше работ. Погрешность в исследовании может быть связана и с выборкой участников. Как правило, это данные о пациентах клиник и центров планирования семьи.

Мужское здоровье зависит от многих факторов, уточняется в исследовании. Это состояние окружающей среды, питание, лишний вес, стресс, курение и даже чрезмерное сидение за экраном.

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