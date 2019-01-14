18:00
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      У нападающего "Шахтёра" закончился контракт с клубом, он заявил, что поедет играть за границу

      114 Читати новину українською
      Сергей Гринь заявил, что не хочет играть в Украине
      Сергей Гринь заявил, что не хочет играть в Украине / shakhtar.com

      У воспитанника донецкого "Шахтёра" Сергея Гриня закончился контракт с клубом и он стал свободным агентом. Часть сезона футболист на правах аренды провел в "Арсенале", однако отказывается продолжать карьеру в киевском клубе.

      24-летний нападающий заявил, что ни в коем случае не будет играть за "Арсенал", который сейчас худшая команда в чемпионате Украины.

      Читайте также: Хацкевич больше не рассчитывает на игрока "Динамо", который не знает, где продолжит карьеру

      "Нет, ни в коем случае. У меня была аренда в киевском клубе от "Шахтёра", которая уже закончилась. Но даже если бы она продолжилась, я бы все равно не вышел на тренировку в составе этой команды", – цитирует Гриня "Команда 1".

      Сергей подтвердил, что больше не связан контрактом с "Шахтёром". Кроме того, он заявил, что пока не связывался с "горняками" о продлении соглашения, поскольку хочет играть за рубежом.

      "Этими вопросами больше занимался мой агент, мы с ним это не обсуждали. Вопрос в том, что я в принципе не хочу продолжать карьеру в Украине. У нас сейчас в футболе происходит легкий бардак, поэтому хочется попробовать свои силы в другом чемпионате. думаю, я и так долго здесь был и пора попробовать получить другой опыт", – резюмировал нападающий.

      В завершение Гринь подтвердил, что имеет варианты по трудоустройству. "Надеюсь, в ближайшие дни ситуация в этом вопросе прояснится", – добавил футболист.

      Подписыватесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Футбол Спорт ФК Арсенал-Киев Шахтер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Кровью и потом: белорусская спортсменка выиграла марафон несмотря на кровотечение из носа
       12 августа 2018 , 15:45
      Воробей завершает карьеру, Агуэро возвращается, а "Милану" нужен хавбек "Челси"
       10 января 2014 , 23:21
      Сборная Украины U-19 пробилась на Евро-2015
       19 мая 2015 , 20:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук