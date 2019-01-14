У нападающего "Шахтёра" закончился контракт с клубом, он заявил, что поедет играть за границу

У воспитанника донецкого "Шахтёра" Сергея Гриня закончился контракт с клубом и он стал свободным агентом. Часть сезона футболист на правах аренды провел в "Арсенале", однако отказывается продолжать карьеру в киевском клубе.

24-летний нападающий заявил, что ни в коем случае не будет играть за "Арсенал", который сейчас худшая команда в чемпионате Украины.

Читайте также: Хацкевич больше не рассчитывает на игрока "Динамо", который не знает, где продолжит карьеру

"Нет, ни в коем случае. У меня была аренда в киевском клубе от "Шахтёра", которая уже закончилась. Но даже если бы она продолжилась, я бы все равно не вышел на тренировку в составе этой команды", – цитирует Гриня "Команда 1".

Сергей подтвердил, что больше не связан контрактом с "Шахтёром". Кроме того, он заявил, что пока не связывался с "горняками" о продлении соглашения, поскольку хочет играть за рубежом.

"Этими вопросами больше занимался мой агент, мы с ним это не обсуждали. Вопрос в том, что я в принципе не хочу продолжать карьеру в Украине. У нас сейчас в футболе происходит легкий бардак, поэтому хочется попробовать свои силы в другом чемпионате. думаю, я и так долго здесь был и пора попробовать получить другой опыт", – резюмировал нападающий.

В завершение Гринь подтвердил, что имеет варианты по трудоустройству. "Надеюсь, в ближайшие дни ситуация в этом вопросе прояснится", – добавил футболист.

Подписыватесь на наш Twitter и Telegram