У нас бюджет 5 миллиардов долларов, – Загороднюк объяснил, почему говорят о его отставке

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не удивлен, что есть много слухов о его отставке. Ведь Минобороны имеет бюджет в 5 миллиардов долларов и является одним из крупнейших землевладельцев в стране.

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины с 29 августа 2019 года, прокомментировал слухи о своей отставке в интервью изданию lb.ua.

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Пойдет ли Загороднюк в отставку

"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так", – ответил Загороднюк на вопрос, собираются ли его отправить в отставку.

Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем,

– подчеркнул министр.

И добавил, что на данный момент он "не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые сделали бы очевидной" его отставку.

Почему ходят слухи об отставке главы Минобороны

"Мы категорически против, чтобы Министерство обороны занималось бизнесом", – сказал Загороднюк.

У нас бюджет – 5 миллиардов долларов. Кроме пятимиллиардного бюджета, мы – еще и один из крупнейших землевладельцев в стране. У нас 100 с лишним дочерних предприятий,

– так ответил министр на вопрос, почему ходят слухи о его отставке.