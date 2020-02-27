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      У нас бюджет 5 миллиардов долларов, – Загороднюк объяснил, почему говорят о его отставке

      - Читати новину українською
      Андрей Загороднюк, министр обороны Украины 29 августа 2019 / Минобороны

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не удивлен, что есть много слухов о его отставке. Ведь Минобороны имеет бюджет в 5 миллиардов долларов и является одним из крупнейших землевладельцев в стране.

      Андрей Загороднюк, министр обороны Украины с 29 августа 2019 года, прокомментировал слухи о своей отставке в интервью изданию lb.ua. 

      Читайте также: Украина может ожидать повышение статуса в НАТО в октябре, – Загороднюк

      Пойдет ли Загороднюк в отставку

      "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так", – ответил Загороднюк на вопрос, собираются ли его отправить в отставку. 

      Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем,
      – подчеркнул министр. 

      И добавил, что на данный момент он "не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые сделали бы очевидной" его отставку.

      Почему ходят слухи об отставке главы Минобороны

      "Мы категорически против, чтобы Министерство обороны занималось бизнесом", – сказал Загороднюк. 

      У нас бюджет – 5 миллиардов долларов. Кроме пятимиллиардного бюджета, мы – еще и один из крупнейших землевладельцев в стране. У нас 100 с лишним дочерних предприятий,
      – так ответил министр на вопрос, почему ходят слухи о его отставке. 

      Заметим, 26 февраля в СМИ очень активно обсуждают то, что якобы назначения Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос. Он может стать премьером, а может – лишь вицепремьером, ответственным за экономический блок.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Кабинет Министров Украины Новости Украины
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