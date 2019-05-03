У нас была дружеская беседа: о чем говорил канцлер Австрии с Зеленским

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Последний охарактеризовал переговоры как дружеские и выразил поддержку нашей стране.

Курц отметил, что Украина остается важным партнером для Австрии и Евросоюза. Поэтому нашу страну и в дальнейшем будут поддерживать во внедрений реформ и борьбе с коррупцией.

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Австрийский канцлер упомянул и минские соглашения, отметив достижение прогресса в вопросе в пользу территориальной целостности и суверенитета Украины.

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 травня 2019 р.

2 мая Зеленский беседовал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом. Последний поздравил Зеленского с новой должностью. Портман отметил, что у них общее видение мирной, процветающей Украины, "свободной от коррупции и злонамеренного влияния России". Также выразил надежду на тесное сотрудничество с будущим Президентом Украины течении последующих лет.