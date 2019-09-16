У нас была проблема, – Богдан о закулисье встречи Зеленского с Коломойским

Встречу с Коломойским Владимир Зеленский и его окружение решили никак не скрывать – не хотели прятаться. Провели ее из-за проблемы, связанной с энергетической независимостью Украины.

Одним из подпунктов для обсуждения стали митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского, об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

Что говорит президент: Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским в Офисе Президента

Встреча с Коломойским состоялась 10 сентября в Офисе Президента. Он отметил, что совещание созвали для того, чтобы "понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей".

Надо звать того человека, который принимает решение... Была общая мысль: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темного ресторана?

– пояснил он.

Богдан добавил, что конечных договоренностей по результатам встречи нет, однако они "на пути к компромиссу".

Работники предприятий АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Днепроазот" олигарха Игоря Коломойского выходили с митингом под здание НЭК "Укрэнерго" в конце июля. Главное требование – предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что у Коломойского есть "определенные намерения на "Криворожсталь". Богдан отметил, "не знает интересов Коломойского, а знает интересы государства".

"Со всеми (президент Зеленский – 24 канал) встречается. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы должны говорить со всеми. Надо услышать каждого", – добавил Богдан.

Богдан также подтвердил, что на встрече говорили и о развитии Донбасса. О том, что Коломойский в этом поможет, ранее заявлял Владимир Зеленский. Однако тогда украинский олигарх ответил, что "может покрасить ларек".

Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие,

– сказал глава Офиса Президента.

К этому времени, по словам Богдана, Коломойский "будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях".

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Кто присутствовал на встрече в Офисе Президента?