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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      У нас до сих пор нет экспресс-тестов, – мэр Черновцов прокомментировал ситуацию в городе

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      Городской голова Черновцов Алексей Каспрук прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусом. Он призвал мэров и чиновников из других регионов также серьезно готовиться к эпидемии.

      По его словам, город еще не получил тест-систем для быстрого выявления инфекции. Об этом мэр Черновцов заявил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

      Советуем ознакомиться В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: что известно о больных

      Не надо радовать себя иллюзиями. Когда вирус придет, у нас будет огромная нагрузка. Не надо сравнивать систему здравоохранения Украины с итальянской, которая сегодня едва справляется с кризисом,
      – подчеркнул Каспрук.

      По его словам, в Италии также не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты.

      В то же время он отметил, Если больных будет не двое, а 22, или 102, то возникнет вопрос относительно медицинского обеспечения.

      Что известно о распространении коронавируса в Украине

      • Минздрав сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Следовательно, количество больных увеличилось до трех.
      • Говорится о женщине пенсионного возраста из Житомирской области и мужчине из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
      • 70-летняя женщина вернулась 1 марта из Польши в Радомышль на Житомирщине. Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Правда, по дороге еще заехала к родственникам во Львове. Также в ОГА рассказали, что 8 марта женщина посетила церковь.
      • В райцентре Радомышль, что на Житомирщине, решили ввести чрезвычайное положение.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране. За несоблюдение карантина предусмотрена уголовная ответственность. Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.
      • По состоянию на 12 марта учебные заведения закрыли в Киеве и области, Львове, Черновицкой области, Ивано-Франковский и Одесской. Также есть сообщения Харьковской ОГА о закрытии школ по всей области.


      Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала
       

      В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: что известно о больных
      12 марта
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов
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