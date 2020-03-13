У нас до сих пор нет экспресс-тестов, – мэр Черновцов прокомментировал ситуацию в городе

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук прогнозирует увеличение случаев заражения коронавирусом. Он призвал мэров и чиновников из других регионов также серьезно готовиться к эпидемии.

По его словам, город еще не получил тест-систем для быстрого выявления инфекции. Об этом мэр Черновцов заявил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

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Не надо радовать себя иллюзиями. Когда вирус придет, у нас будет огромная нагрузка. Не надо сравнивать систему здравоохранения Украины с итальянской, которая сегодня едва справляется с кризисом,

– подчеркнул Каспрук.

По его словам, в Италии также не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты.

В то же время он отметил, Если больных будет не двое, а 22, или 102, то возникнет вопрос относительно медицинского обеспечения.

Что известно о распространении коронавируса в Украине

Минздрав сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Следовательно, количество больных увеличилось до трех.

Говорится о женщине пенсионного возраста из Житомирской области и мужчине из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

70-летняя женщина вернулась 1 марта из Польши в Радомышль на Житомирщине. Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Правда, по дороге еще заехала к родственникам во Львове. Также в ОГА рассказали, что 8 марта женщина посетила церковь.

В райцентре Радомышль, что на Житомирщине, решили ввести чрезвычайное положение.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране. За несоблюдение карантина предусмотрена уголовная ответственность. Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.

По состоянию на 12 марта учебные заведения закрыли в Киеве и области, Львове, Черновицкой области, Ивано-Франковский и Одесской. Также есть сообщения Харьковской ОГА о закрытии школ по всей области.



Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала

