"У нас есть интересная идея", – Садовый рассказал, как планирует преодолеть коррупцию в Украине

Если председатель Львова Андрей Садовый таки станет Президентом Украины, то главной задачей для себя он ставит борьбу с коррупцией. Садовый считает, что для этого нужна политическая воля.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 каналу.

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Садовый отметил, что очень много инструментов для преодоления коррупции.

"Во-первых, назначить такого генерального прокурора, который не будет заниматься шоу и имитацией борьбы с коррупцией, а который будет реальным лидером антикоррупционных процессов. Также одним из инструментов является полная поддержка НАБУ и САП, а также сделать возможным качественную работу Антикоррупционного суда. К тому же, нужно сделать выгодной борьбу с коррупцией для всех украинцев", – подчеркнул председатель Львова.

У нас есть очень интересная идея. Вы же знаете, что каждый судья или чиновник должен доказать, что он легально получил то или иное имущество. Если он этого не может сделать, то это имущество можно конфисковать. Мы предлагаем 25% средств, которые будут конфискованы, тратить на образование, медицину и на все, что нужно людям, чтобы им было выгодно бороться с коррупцией,

– заявил Андрей Садовый.

По его словам, еще одним инструментом ликвидации коррупции является цифровизация. "Если, например, на таможне груз заезжает в Украину, затем въезжает на нашу территорию, а где-то посередине есть "бермудский треугольник", где пропадает 100 миллиардов гривен в год. На таможне можно навести порядок, но должна быть политическая воля. Если есть желание побороть коррупцию, то ты это сделаешь, а если ты это возглавляешь, то всегда будешь обманывать людей", – сказал Садовый.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.