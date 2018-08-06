У нас есть план на игру, – тренер "Динамо" дал комментарий перед матчем со "Славией"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Славией".

Хацкевич не видит явного фаворита в этом противостоянии, сообщает пресс-служба клуба.

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Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%. "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры,

– сказал наставник киевского клуба.

Напомним, что матч "Славия" ​– "Динамо" состоится во вторник, 7 августа, в Праге. Начало ​– в 20.30. Ответный матч ​– в Киеве 14 августа.

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