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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У нас есть план на игру, – тренер "Динамо" дал комментарий перед матчем со "Славией"

25 Читати новину українською
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился ожиданиями перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Славией".

Хацкевич не видит явного фаворита в этом противостоянии, сообщает пресс-служба клуба.

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Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%. "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры,
– сказал наставник киевского клуба.

Напомним, что матч "Славия" ​– "Динамо" состоится во вторник, 7 августа, в Праге. Начало ​– в 20.30. Ответный матч ​– в Киеве 14 августа.

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Теги: Лига Европы Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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