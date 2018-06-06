"У нас горячая фаза войны": Порошенко остро высказался об агрессии России на Донбассе

На оккупированной территории Донбасса сейчас идет именно "горячая фаза" российско-украинской войны, а не "замороженный конфликт".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве, передает "УНИАН".

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Хочу подчеркнуть, что у нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как кое-кто пытается представить, у нас горячая фаза войны, где Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, а нашу территориальную целостность, нашу независимость, защищая свободу и демократию в мире,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, глава государства констатировал чрезвычайную важность международной поддержки для Украины в вопросе борьбы с агрессией России.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Россия начала военную агрессию в Украине, оккупировала Крым и часть Донбасса из-за украинцев, которые даже не допускают мысли оставаться в рамках Советского Союза или Российской Империи.