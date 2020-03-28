У нас картофель есть, - Лукашенко отрицает возможный голод из-за коронавируса: видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз курьезно высказался о коронавирусе. На этот раз политик успокоил людей, что голода из-за пандемии не будет.

Лукашенко отметил, что если не будет гречки, то можно есть пшенную кашу. Видео с советами президента Беларуси опубликовал ютуб-канал ОНТ.

Ранее Водка, сауна и трактор: Лукашенко сказал, как лечить коронавирус

Александр Лукашенко также рассказал о своем рационе питания. Каждую неделю он ест гречку, рис и ячневую кашу.

Так что мы с голоду не умрем. Это точно,

– заверил президент.

Лукашенко отрицает голод из-за коронавируса: курьезное видео

Что еще про коронавирус в Беларуси говорил Лукашенко:

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться. Он сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с селян.

Президент также подчеркивал, что не будет возвращать белорусов из-за границы, потому что полетели на отдых, зная, что в мире сложная ситуация из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

Лидер страны призвал чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

Лукашенко также заявлял, что Беларусь как-то должна дотянуть до Пасхи. Так, он искренне надеется, что до наступления православного праздника в стране пройдет пик заболевания.

По состоянию на 28 марта в Беларуси зафиксировано 94 подтвержденных случаев коронавируса, 32 человек уже выздоровели. В стране нет ни одного летального случая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.