У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать – глава фракции "Слуга народа"

Необходимая на восстановление Донбасса сумма может превышать 50 миллиардов долларов. Таких денег страна не имеет, однако об этом пока говорить рано.

Деньги на реинтеграцию Донбасса придется где-то искать, об этом сказал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью "Левому берегу".

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Арахамия отметил, что "связанных с реинтеграцией Донбасса расходов – мама не горюй".

У американского правительства была невыполнимая инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше,

– сказал он.

В то же время Арахамия отметил, что вопрос о финансировании – "правильный, но преждевременный". Так, искать источники финансирования нужно будет после возврата контроля над территориями.

"Даже если произойдет Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет долгим. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", – заявил политик.

Лидер фракции "Слуга народа" добавил, что деньги "где-то придется брать". Когда появятся предпосылки для улучшения ситуации, к решению вопроса привлекут группу экспертов.

Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно,

– подчеркнул Арахамия.

Как еще оценивают восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Глава Министерства инфраструктуры Украины пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

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Он подчеркнул, что Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий добавил, что международные организации готовы помогать очень активно.