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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      У нас нет денег на восстановление Донбасса, но будем искать – глава фракции "Слуга народа"

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      Арахамия считает, что вопрос финансирования восстановления Донбасса правильный, но преждевременный
      Арахамия считает, что вопрос финансирования восстановления Донбасса правильный, но преждевременный / Радио Свобода

      Необходимая на восстановление Донбасса сумма может превышать 50 миллиардов долларов. Таких денег страна не имеет, однако об этом пока говорить рано.

      Деньги на реинтеграцию Донбасса придется где-то искать, об этом сказал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью "Левому берегу".

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      Арахамия отметил, что "связанных с реинтеграцией Донбасса расходов – мама не горюй".

      У американского правительства была невыполнимая инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше,
      – сказал он.

      В то же время Арахамия отметил, что вопрос о финансировании – "правильный, но преждевременный". Так, искать источники финансирования нужно будет после возврата контроля над территориями.

      "Даже если произойдет Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет долгим. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", – заявил политик.

      Лидер фракции "Слуга народа" добавил, что деньги "где-то придется брать". Когда появятся предпосылки для улучшения ситуации, к решению вопроса привлекут группу экспертов.

      Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно,
      – подчеркнул Арахамия.

      Как еще оценивают восстановление Донбасса

      Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      • Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
      • Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Глава Министерства инфраструктуры Украины пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

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      Он подчеркнул, что Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий добавил, что международные организации готовы помогать очень активно.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Война на Донбассе Слуга народа Давид Арахамия
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