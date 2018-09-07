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У нас нет права на ошибку, – Михайлюк о матче сборной Украины по баскетболу против Испании

18 Читати новину українською
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / БК Черкаські Мавпи

В пятницу, 14 сентября, сборная Украины по баскетболу сыграет матч против сборной Испании в квалификации Кубка мира. Эта игра состоится в Киеве. Впоследствии в понедельник, 17 сентября, на украинцев ожидает матч против Черногории на выезде. На эти матчи удалось собрать сильнейших украинских игроков, в том числе представителей НБА Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

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Святослав Михайлюк в последний раз играл за сборную в 2014 году. Ему тогда было 17 лет. После этого игрок отправился в США, где выступал за студенческой лиге. А в 2018 году на драфте НБА (выбор командами новых игроков) был выбран командой "Лос-Анджелес Лейкерс").

"В клубе хорошо отнеслись к моему желанию выступить за сборную. Меня без проблем отпустили. Я просто спросил, можно ли поехать в сборную, никто не возражал. Так что, да, с этим проблем никаких не было", – заявил в комментарии iSport Святослав Михайлюк.

Несмотря на то, что Михайлюк четыре года не выступал за сборную, однако большинству игроков он знаком.

"Сейчас появились новые игроки, добавились молодые. Но тем не менее, основной костяк остался. Мы все друг друга знаем. Все играли вместе в клубах или на соревнованиях, поэтому отношения у всех хорошие", – рассказал баскетболист.

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Он также поделился своими ожиданиями от матча против Испании 14 сентября в Киеве.

"Думаю, главная наша задача – играть и выкладываться на сто процентов. Хорошо взаимодействовать и слушать, что говорит тренер. И, конечно, всегда надо стараться выиграть. Мы сейчас в хорошей форме, я думаю. У нас все получится. Я думаю, у нас собрался один из сильнейших составов за последние 10 лет. Сейчас у нас нет права на ошибку. Мы ожидаем, что на матч придут много болельщиков нас поддержать. Свои трибуны очень сильно помогают, особенно, когда в игре что-то идет не так", – сказал Михайлюк.

Стоит добавить, что кроме матчей с Испанией, украинцев ожидают матчи с Черногорией и Словенией как на выезде, так и дома. Также в группе есть еще Турция и Латвия, с которыми украинцы уже играли. На Кубок мира пройдут только три лучшие команды в группе.

Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
Источник: 24 Канал
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