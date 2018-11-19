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      "У нас ничтожные договоры": в России взбунтовались наемники "Вагнера" и других ЧВК

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      Наемники ЧВК "Вагнера" не довольны своими контрактами (иллюстрация)
      Наемники ЧВК "Вагнера" не довольны своими контрактами (иллюстрация) / dictaphone.org.ua

      Наемники российских частных военных компаний подали иск на организаторов ПГК в Международный уголовный суд из-за "ничтожных контрактов".

      Об этом сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, передает "Радио Свобода".

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      Обращение в суд подписали 357 военных из 52 регионов России.

      Делегаты уверяют, что "с российскими наемниками заключаются юридически ничтожные договоры, которые регламентируют работу в условиях боевых действий".

      Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях. Поскольку ситуация не меняется в течение уже трех лет, мы просим прокурора возбудить уголовное дело согласно статье 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта "насильственное исчезновение людей",
      – отметили в документе.

      Отметим, что Кремль неоднократно отрицал присутствие российских наемников в Сирии, на востоке в Украине и других странах.

      Напомним, 7 октября 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки, которые входили в так называемую группу "Вагнера" и принимали участие в боевых действиях в Сирии. Среди них были и граждане Украины.

      Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".

      В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

      Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация вспоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного по позывному "Вагнер".

      Теги: Новости России Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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