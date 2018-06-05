18:17
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

У нас отобрали Крым и пытаются нагло забрать Донбасс, – Джамала о агрессии Кремля

131 Читати новину українською
Джамала резко высказалась об агрессии России в Украине
Джамала резко высказалась об агрессии России в Украине / styler.rbc.ua

Украинская певица крымскотатарского происхождения, и победительница Евровидения-2016 Джамала заявила, что СМИ должны уделять больше внимания трагедии в украинской истории, чтобы подобное больше не повторялось.

Об этом певица рассказала в интервью изданию Styler.

"Жаль, когда включаешь телевизор, а там – ничего о наших героях. Жаль, что есть даты, о которых просто забывают – Бабий Яр, Голодомор, Депортация крымских татар и тому подобное. В новостях об этом говорят ну очень поверхностно, нет никакого образования по экрану. Даже в век интернета, когда ты сам можешь найти необходимую информацию, все равно остается очень много людей, которые смотрят телевидение", – отметила она.

Читайте также: Джамала рассказала о преследовании российскими журналистами ее родителей

По словам победительницы Евровидения-2016, недостаточное внимание со стороны украинских СМИ к таким важным темам приводит к равнодушию большинства украинцев к подобным трагедям в будущем.

Такие темы должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль тоже! А не просто когда-то там, в советские времена, приехали, депортировали, убили... Нет, это касается каждого: меня и тебя! Вот мы думали, что живем в современные времена, когда, вроде, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс,
– отметила Джамала.

Кроме того, певица обратила внимание на то, что все украинцы, независимо от происхождения, должны с уважением и вниманием относиться к истории и проблемам различных национальностей, которые проживают на территории Украины.

"Меня даже немного обижает, когда вспоминают о депортации крымских татар и подают это так, будто это произошло не с нашим народом, а с кем-то, кто не имеет к Украине отношения... Когда вспоминают о Голодоморе, то я воспринимаю это как свое горе. Я не отделяю историю украинцев и крымских татар, мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – моим. Кем бы ты не был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации. И ты работаешь для того, чтобы сделать свою страну лучше. Меня оскорбляет подход, что есть "какие-то крымские татары, они живут в Крыму, и меня их проблемы не касаются, а есть украинцы, и их трагедии – мои трагедии", – подытожила Джамала.

Теги: LifeStyle Новости Украины СМИ Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Джамала История
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сегодня, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 9
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сегодня, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 368
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
170
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сегодня, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 79
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 820
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Россия, которая начала войну на Донбассе, должна прекратить этот конфликт, – Госдеп США
 29 декабря 2017 , 09:20
В Минобороны ответили на обвинения России в причастности Украины к нападению на авиабазу в Сирии
 11 января , 18:23
ДТП в Харькове: медэксперт объяснил, почему при повторном анализе у Зайцевой не выявили опиатов
 сегодня , 17:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук