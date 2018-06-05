У нас отобрали Крым и пытаются нагло забрать Донбасс, – Джамала о агрессии Кремля

Украинская певица крымскотатарского происхождения, и победительница Евровидения-2016 Джамала заявила, что СМИ должны уделять больше внимания трагедии в украинской истории, чтобы подобное больше не повторялось.

Об этом певица рассказала в интервью изданию Styler.

"Жаль, когда включаешь телевизор, а там – ничего о наших героях. Жаль, что есть даты, о которых просто забывают – Бабий Яр, Голодомор, Депортация крымских татар и тому подобное. В новостях об этом говорят ну очень поверхностно, нет никакого образования по экрану. Даже в век интернета, когда ты сам можешь найти необходимую информацию, все равно остается очень много людей, которые смотрят телевидение", – отметила она.

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По словам победительницы Евровидения-2016, недостаточное внимание со стороны украинских СМИ к таким важным темам приводит к равнодушию большинства украинцев к подобным трагедям в будущем.

Такие темы должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль тоже! А не просто когда-то там, в советские времена, приехали, депортировали, убили... Нет, это касается каждого: меня и тебя! Вот мы думали, что живем в современные времена, когда, вроде, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс,

– отметила Джамала.

Кроме того, певица обратила внимание на то, что все украинцы, независимо от происхождения, должны с уважением и вниманием относиться к истории и проблемам различных национальностей, которые проживают на территории Украины.

"Меня даже немного обижает, когда вспоминают о депортации крымских татар и подают это так, будто это произошло не с нашим народом, а с кем-то, кто не имеет к Украине отношения... Когда вспоминают о Голодоморе, то я воспринимаю это как свое горе. Я не отделяю историю украинцев и крымских татар, мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – моим. Кем бы ты не был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации. И ты работаешь для того, чтобы сделать свою страну лучше. Меня оскорбляет подход, что есть "какие-то крымские татары, они живут в Крыму, и меня их проблемы не касаются, а есть украинцы, и их трагедии – мои трагедии", – подытожила Джамала.