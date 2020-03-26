У нас свой долг: Русская православная церковь не собирается закрывать храмы из-за коронавируса

Русская православная церковь заявила, что не собирается временно закрывать свои храмы из-за какой-то там эпидемии коронавируса. Таким способом российские попы ответили мэру Москвы Сергею Собянину, который просил церковь приобщиться к карантинным мероприятиям.

Несмотря на угрозу распространения коронавируса в РПЦ заявили, что у них есть свой долг перед верующими. Об этом сообщает Интерфакс.

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Мы будем выполнять наш пастырский долг духовенства относительно всех тех верующих, которые видят для себя необходимость в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе,

– пояснили в РПЦ.

В то же время там не объяснили, как будут бороться с распространением эпидемии коронавируса в своих храмах, когда на церковные обряды будут приходить много людей.

Интересно, что РПЦ предлагает и альтернативный вариант молитвы – церковные богослужения будут транслироваться на государственных телеканалах. Впрочем они будут отбывать параллельно с привычными молитвами в храмах.

Как российские власти планируют бороться с эпидемией коронавируса?В российских городах для борьбы с коронавирусом начинают вводить карантинные мероприятия. Так в Санкт-Петербурге до конца апреля закроются развлекательные центры, кафе и ночные клубы, в Москве – на неделю закрывают все, кроме аптек и продуктовых магазинов.



Из-за паники еще раньше Россия запретила экспорт крупы, чтобы гречки точно всем хватило. Кроме того, в Госдуме зарегистрировали законопроект, который позволяет вводить чрезвычайное положение на территории государства решением правительства.

Коронавирус в России: коротко

По состоянию на 26 марта в России зафиксировали уже 840 случаев заражения коронавирусом. Из-за эпидемии в России умерли уже трое человек.

Только за последние сутки там зафиксировали 182 новых случая заболевания, а больше всего заболевших в Москве – 546 840.



Простые правила, как уберечься от коронавирус / инфографика 24 канала