У нас свой долг: Русская православная церковь не собирается закрывать храмы из-за коронавируса
Русская православная церковь заявила, что не собирается временно закрывать свои храмы из-за какой-то там эпидемии коронавируса. Таким способом российские попы ответили мэру Москвы Сергею Собянину, который просил церковь приобщиться к карантинным мероприятиям.
Несмотря на угрозу распространения коронавируса в РПЦ заявили, что у них есть свой долг перед верующими. Об этом сообщает Интерфакс.
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Мы будем выполнять наш пастырский долг духовенства относительно всех тех верующих, которые видят для себя необходимость в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе,
– пояснили в РПЦ.
В то же время там не объяснили, как будут бороться с распространением эпидемии коронавируса в своих храмах, когда на церковные обряды будут приходить много людей.
Интересно, что РПЦ предлагает и альтернативный вариант молитвы – церковные богослужения будут транслироваться на государственных телеканалах. Впрочем они будут отбывать параллельно с привычными молитвами в храмах.
Как российские власти планируют бороться с эпидемией коронавируса?В российских городах для борьбы с коронавирусом начинают вводить карантинные мероприятия. Так в Санкт-Петербурге до конца апреля закроются развлекательные центры, кафе и ночные клубы, в Москве – на неделю закрывают все, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Из-за паники еще раньше Россия запретила экспорт крупы, чтобы гречки точно всем хватило. Кроме того, в Госдуме зарегистрировали законопроект, который позволяет вводить чрезвычайное положение на территории государства решением правительства.
Коронавирус в России: коротко
По состоянию на 26 марта в России зафиксировали уже 840 случаев заражения коронавирусом. Из-за эпидемии в России умерли уже трое человек.
Только за последние сутки там зафиксировали 182 новых случая заболевания, а больше всего заболевших в Москве – 546 840.
Простые правила, как уберечься от коронавирус / инфографика 24 канала