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      "У нас война": Епифаний объяснил, почему не вспоминает во время службы главу РПЦ Кирилла

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      Епифаний рассказал, что не вспоминает во время службы главу РПЦ Кирилла
      Епифаний рассказал, что не вспоминает во время службы главу РПЦ Кирилла / Фото из открытых источников

      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что не поминает во время литургии в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла.

      Об этом глава ПЦУ сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

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      По его словам, он пояснил, что не будет делать этого из-за войны на Донбассе, которую начала Россия после незаконной аннексии Крыма.

      В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не приемлет того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя русского патриарха,
      – заявил Епифаний.

      Отметим, поминовение предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии с их месамит в диптихе является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

      Сейчас в мире есть 14 признанных поместных православных церквей. Первым в этом списке находится Вселенский патриархат, а Православная церковь Украины после получения Томоса будет иметь 15 место.

      К слову, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата на Русская православная церковь в Украине. Ранее в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Патриарх Кирилл РПЦ Религия Епифаний
      Источник: 24 Канал
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