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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

У наших радикалов хватает идиотизма, чтобы делать картинку для Кремля бесплатно – историк

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Столкновения на День победы в Днепре в 2017 году
Столкновения на День победы в Днепре в 2017 году / rian.com.ua

Из-за влияния российской пропаганды в Украине стало больше людей, которые испытывают ностальгию за СССР. И поэтому есть угроза провокаций во время празднования Дня победы.

Об этом сайту "24" рассказал координатор общественного проекта "LIKБЕЗ. Исторический фронт" Кирилл Галушко.

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В частности, отмечает специалист, согласно соцопросам, тех, кто ностальгирует за СССР – около 30%. В основном это пожилые люди, но такие настроения прививаются и среднему поколению, которое не очень помнит те времена, но им создали соответствующий образ. К примеру, отмечает Галушко, ко Дню Победы в Мариуполе развесили билборды: "Танки грязи не боятся". "Великая победа" (которые потом демонтировали из-за протестов активистов – "24"). А кусочки так называемого "Бессмертного полка" будут куда-то ходить 9 мая.

В Украине работают российские спецслужбы. Поэтому на 9 мая устраиваются провокации там, где представители националистических сил будут препятствовать шествию ветеранов. Хотя на самом деле ветеранов, способных ходить, – единицы. Будут идти какие-то арлекины, увешанные наградами, которые физически не могли участвовать во Второй мировой войне. Но будет хорошая картинка для росСМИ,
– отмечает Кирилл Галушко.

Затем, рассказывает эксперт, росСМИ покажут "радикализм" украинских националистов и фашистской хунты, которые "против тех", кто победил Гитлера.

"У наших радикалов хватает идиотизма, чтобы делать хорошую картинку для Кремля бесплатно. А росСМИ все смешивать: что страны Европы тоже пострадали в войне, и наши союзники вместе с Москвой победили нацизм. Такие сценарии будут разыгрываться, если людям за это платят. Это информационное вмешательство, инструмент, который работает не только против Украины, а являются средством влияния среди советской диаспоры в Европе, США. И надо этого избегать", – отметил Кирилл Галушко.

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Теги: Новости Украины Новости политики День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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