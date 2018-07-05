У него есть доступ только к новостям Киселева, – сестра Сенцова рассказала подробности встречи

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, рассказала, что ее брат в тюрьме имеет доступ только к российским новостям.

Такими подробностями женщина поделилась с журналистами российской службы телеканала BBC.

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У него есть доступ только к новостям Киселева (Дмитрия Киселева, ведущего программы "Вести недели" на канале "Россия-1" – 24 канал), потому что у него есть только российское телевидение,

– отметила Каплан в ответ на вопрос, есть ли у украинского политзаключенного доступ к мировым новостям.

Кроме этого, женщина отметила, что Сенцов получает все адресованные ему письма и знает про акции поддержки. Он благодарен всем, однако, ему не нравится, что ему единственному среди всех украинских пленников в Кремле уделяют больше всего внимания.

Также Каплан добавила, что общалась с братом по телефону, в то время, когда он находился напротив нее за стеклом.

Как ранее сообщал 24 канал, украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов 5 июля встретился со своей двоюродной сестрой Натальей Каплан. Встреча состоялась впервые за 4 года в колонии в Лабытнанги.

Напомним, Олег Сенцов голодает уже 52 день. В понедельник, 2 июля, в 21:00 на столичном стадионе НСК "Олимпийский" собралось, по словам организаторов, около тысячи людей с единственной целью – поддержать украинского режиссера Олега Сенцова и всех наших пленников, которых незаконно удерживают в кремлевских застенках.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.