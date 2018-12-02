"У него не было возможности ответить": известны детали разговора Трюдо и Путина об Украине

Во время одной из пленарных сессий саммита G20 в Аргентине премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к лидеру РФ Владимиру Путину из-за агрессии в Азовском море. Канадский премьер лично призвал Путина освободить захваченных украинских моряков.

Об этом сообщает CBC News.

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Так, Трюдо выразил Путину свое беспокойство ситуацией в Азовском море.

Премьер-министр подтвердил, что непосредственно обратился к Владимиру Путину во время саммита G20. Он пояснил, что во время пленарной сессии передал Путину обеспокоенность Канады, особенно по ситуации в Азовском море ... и повторил требование об освобождении захваченных моряков,

– говорится в сообщении.

Однако Трюдо не имел возможности узнать мнение Путина по этому поводу.

"Когда Трюдо спросили, не опасается ли он последствий от России, премьер-министр ответил, что Путин не имел возможности ответить", – пишет издание.

К слову, несмотря на предварительно отмененную встречу президент США Дональд Трамп таки пересекся на полях саммита "большой двадцатки" с лидером РФ Владимиром Путиным. Путин говорит, что объяснил Трампу "свое видение" агрессивных действий России в Азовском море во время неформального разговора, однако "каждый остался при своем мнении".

Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и его последствия?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.