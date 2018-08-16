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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"У них есть доллар, у нас есть Аллах": чему должна научиться Украина на примере Турции

Финансовая грамотность 191 Читати новину українською

Что происходит в Турции, где власть меняет адекватную экономическую политику на "новый курс". Лидер Турции сказал, что мировой миропорядок несправедлив, доллар – от лукавого, а Бог на их стороне. Турция – страна с успешной экономикой, но власти начали отказыватся от того, что принесло успех.

Украинские популисты и коррупционеры, сопротивляясь изменениям, привыкли распространять мифы. И один из основных мифов – МВФ губит экономики стран. По указке мировой закулисы, конечно же. Про рептилоидов пока умалчивают, но кивают в сторону Сороса.

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И потом еще кричат на каждом углу "покажите страну, в которой МВФ сделал хорошо". Таких стран много, но ведь телезритель о них не знает. И получается что как бы и нет их, и МВФ всегда губит страны. Турция дает повод привести как пример того, что программа МВФ способна сделать со страной. И одновременно показывает, что даже спустя десятилетия адекватной политики реванш популизма, скреп и крепких хозяйственников может все разрушить.

Так вот, Турция пример сверх успешной программы МВФ. И ее рост последних 15 лет тому причин и если вы не хотите заморачиваться макропоказателями, то можете вспомнить, как дешево было отдыхать в Турции в all inclusive в начале двухтысячный и сколько стоит сейчас. В 2001 году Турция была в глубокой попе. Банковский и бюджетный кризис. На этом фоне побеждает оппозиция во главе с Эрдоганом и входит в программу с МВФ. И делает все что требуется.

Ердоган Туреччина
Лидер Турции

Дальше все было почти как в Украине. Очищение банковской системы, борьба с бюджетным дефицитом. Глава турецкого Центробанка тоже ненавидима всеми, ведь она "погубили десятки банков, люди лишились работы и т. д." вынуждена уехать из Турции, получив работу в том самом МВФ.

В общем, сделали турки то, что требовалось. И получили 15 лет экономического роста, в 2001 году ВВП на душу населения в Турции было ниже, чем сейчас в Украине. Сейчас – в 4 раза выше. Пока в 4 раза выше – это был результат программы МВФ.

На этом пример успешных преобразований в рамках программы МВФ закончился. И началась вторая история. Про "новый курс" и скрепы. На фоне такого роста Эрдоган заматерел и решил стать султаном. У него это даже получилось, опираясь на бедные слои населения, он пришел к власти. И тут "Остапа понесло". Он обьявил новую экономическую политику.

Султаном можешь ты и быть, но законы физики тебе не подвластны. И законы экономики тоже. Эрдоган решил, что это не так. Его электорату не нравится, что кредиты дорожают. Значит прикажем опустить ставки, скажем, что они корень всего зла. Разрушим краеугольный камень доверия к турецкой экономике – заберем независимость Центрального банка и еще своего зятя поставим министром финансов.

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В итоге, в тот момент когда рост инфляции потребует роста ставок, Центробанк промолчит. Он не сделает свою работу, потому что "новый курс" султана. А экономика за такое наказывает, за такое наказывают рынки и Турцию наказывают.

Казалось бы, такая мелочь. Всего лишь ставки, плевать на них, когда у тебя промышленность, потребление, вековая мудрость турецкого народа, так вот, не плевать, как оказалось. Лира летит в пропасть, у них нет войны, у них крупнейший торговый партнер не закрывает свой рынок. Но лира летит похлеще гривны в 2014-2015 годов. И не надо говорить, что это всего лишь курс и он ни на что не влияет.

Девальвация таких масштабов всегда предтеча глубокому экомеческлму кризису. Который теперь случится просто, потому что правитель решил поиграть в популизм и придумать свой "новый курс", самый справедливый в мире. И Аллах на его стороне.

Трамп Ердоган МВФ Туреччина 
Трамп и Эрдоган

Турция ближе к нам, чем Венесуэла. И все происходит в онлайн режиме. Но и там и там природа кризисов совершенно одинакова. Отрицание законов экономики и желание популистов сохранить власть. И если мы не хотим повторить еще одну глупость, то должны учится на чужих ошибках.

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Да, турки все еще богаче украинцев. Но и венесуэльцы были богаче, ключевое слово "были". Случается это тогда, когда вместо экономической политики здравого смысла (да посмотрите на соседей, сделайте как Польша, Чехия и т. д.) начинают выдумывать свой велосипед и придумывают уникальную украинскую экономическую политику.

Автор: Сергей Фурса
Теги: Новости США Реджеп Эрдоган Новости Турции МВФ Видеоблоги Деньги Дональд Трамп Финансовая грамотность
Источник: 24 канал
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