13:07
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      У них есть надежды, – нардеп от "Слуги народа" о том, почему Россия может уйти с Донбасса

      39 Читати новину українською
      Будем двигаться маленькими шагами, – Яременко о переговорах с Россией
      Будем двигаться маленькими шагами, – Яременко о переговорах с Россией / Фото с фейсбук-страницы Богдана Яременко

      Россия много теряет из-за Донбасса, поэтому там надеются на облегчение санкций. Однако доверия к ним нет, поэтому нужно двигаться маленькими шагами.

      При желании Россия может вывести свои войска за несколько недель, об этом сказал председатель парламентского комитета по иностранным делам и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина".

      Знайте больше: В "Слуге народа" объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера

      Он отметил, что новая пытается "быть оптимистами" не потому, что не знает истории.

      Потому что РФ, продолжая отрицать свое участие в войне на Донбассе, отрицая, что является участником минских соглашений, все же пошла на их выполнение в части обмена "35 на 35"
      – добавил Яременко.

      Депутат считает, что Россия много теряет из-за Донбасса, поэтому у есть "определенные надежды на облегчение режима санкций".

      "Поэтому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Поэтому мы будем двигаться маленькими шагами, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России", – сказал он.

      Яременко отметил, что никто не намерен "слиться в братской любви с РФ". По его словам, важно доверие к ним на переговорах – "быть уверенными, что они выполнят обещанное".

      Нардеп также подчеркнул, что "война не закончится до тех пор, пока не вернется Крым в состав Украины, а не только по возвращении Донбасса".

      В каких условиях это произойдет – другой вопрос. Хотелось бы, чтобы в мирных, а не в условиях боевых действий на Донбассе. Кроме того, большой вопрос, есть ли у нас ресурс, чтобы заниматься одновременно и Крымом и Донбассом?
      – отметил он.

      Читайте также: "Нет капитуляции": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера – фото, видео

      Что говорят в Кремле?

      Как комментирует Владимир Зеленский?

      Президент Владимир подчеркивает – это не капитуляция. Он пояснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что именно сейчас исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      Основные тезисы формулы Штайнмайера:

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдик письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.
      • Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.
      blog_ava
      Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      301378
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики Слуга народа Богдан Яременко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 106
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 1095
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 684
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      6 октября , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 1555
      Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      6 октября , 18:00 Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      Сергій Лещенко 793
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук