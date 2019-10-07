У них есть надежды, – нардеп от "Слуги народа" о том, почему Россия может уйти с Донбасса

Россия много теряет из-за Донбасса, поэтому там надеются на облегчение санкций. Однако доверия к ним нет, поэтому нужно двигаться маленькими шагами.

При желании Россия может вывести свои войска за несколько недель, об этом сказал председатель парламентского комитета по иностранным делам и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что новая пытается "быть оптимистами" не потому, что не знает истории.

Потому что РФ, продолжая отрицать свое участие в войне на Донбассе, отрицая, что является участником минских соглашений, все же пошла на их выполнение в части обмена "35 на 35"

– добавил Яременко.

Депутат считает, что Россия много теряет из-за Донбасса, поэтому у есть "определенные надежды на облегчение режима санкций".

"Поэтому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Поэтому мы будем двигаться маленькими шагами, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России", – сказал он.

Яременко отметил, что никто не намерен "слиться в братской любви с РФ". По его словам, важно доверие к ним на переговорах – "быть уверенными, что они выполнят обещанное".

Нардеп также подчеркнул, что "война не закончится до тех пор, пока не вернется Крым в состав Украины, а не только по возвращении Донбасса".

В каких условиях это произойдет – другой вопрос. Хотелось бы, чтобы в мирных, а не в условиях боевых действий на Донбассе. Кроме того, большой вопрос, есть ли у нас ресурс, чтобы заниматься одновременно и Крымом и Донбассом?

– отметил он.

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Что говорят в Кремле?

Там заговорили об определенном прогрессе после того, как Украина согласилась на формулу Штайнмайера. В частности, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут.

Озвучивать новые требования там тоже не забывают – представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в России считает, что перспектива саммита прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Как комментирует Владимир Зеленский?

Президент Владимир подчеркивает – это не капитуляция. Он пояснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что именно сейчас исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

Основные тезисы формулы Штайнмайера: