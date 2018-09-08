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"У них есть намерения нас разозлить и спровоцировать": на Донбассе боевики меняют тактику

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На Донбассе пророссийские наемники меняют тактику. Как рассказали украинские военные, которые обороняют страну на передовой, враг все чаще открывает огонь утром. Хотя еще недавно бои были преимущественно ночью.

"Ночью сейчас более тише, они утром больше где-то начинают. Они поменяли свою позицию и тактику: не ночью, а утром", – рассказал военнослужащий ВСУ Михаил.

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Враг меняет тактику – констатируют бойцы ООС. На некоторых позициях на Луганщине бойцы теперь пристраиваются к новому графику – ночные обстрелы теперь утром. Однако, интенсивные. "Каждое утро провоцирует, бьет из АГСа постоянно. Восьмой час – и они активно начинают сюда закидывать. К нам сюда прилетает, соседний пост..." – подтвердил военнослужащий ВСУ Рустам.

Как и по всей зоне, здесь враг поджигает сухую траву. С горящих полей иногда могут появиться и оккупанты. Заставляют украинских воинов открыть огонь в ответ.

Подбегут, стрельнут магазин и убегут... Провоцируют, у них есть намерения нас разозлить и запровоцировать,
– отметил военнослужащий ВСУ Виталий.

Военные здесь слышат, как за несколько десятков километров враг стреляет по побратимам в районе Крымского. Понимают, относительно арты у них тихо. Однако расслабляться нельзя. Как никто это знают военные медики. Наталья показывает верного друга – авто скорой, старенькую "Таблетку", которая несмотря на преклонный возраст, помогает эвакуировать раненых.


Медик Наталья и машина скорой

"Делают дело специалисты, которым я перезваниваю и сообщаю, что у нас есть раненые, какова степень ранения, участок ранения. То есть в первую очередь это должна быть эвакуация, это прежде всего!" – отметила военнослужащий ВСУ и медик Наталья. Она признается о самых страшных мгновениях на фронте. Несмотря на то, что воюет уже несколько лет всегда внимательно слушает рацию.

Самый большой такой страх, это когда по радиостанции начинают сообщать о том, что есть 200-е, о том что есть 300-е, когда конкретно не могут сказать, какая цифра этих людей, но, по крайней мере, мы уже знаем, что надо выезжать,
– вспоминает Наталья.

Сейчас и бойцы в окопах, и медики, и офицеры даже на не слишком горячих участках фронта ждут. Террористы уже неделю увеличивают обстрелы, и лишь вопрос времени, когда бои забурлят по всей линии боестолкновения.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Украина – Россия Новости Украины Оружие Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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