У них могут быть коммерческие интересы, – Стерненко об Авакове и Труханове

О вероятных договоренностях Авакова и Труханова, нападениях на общественных активистов и о том, кто может конкурировать с Трухановым на следующих выборах – в эфире 24 канала в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал общественный активист Сергей Стерненко и председатель одесского отделения Комитета Избирателей Украины Анатолий Бойко.

Про Авакова и Труханова

Сергей Стерненко: Ответ на этот вопрос (почему полиция Авакова пассивно относится к Труханову, – 24 канал) знает только Аваков. Я думаю, что у них, возможно, могут быть определенные коммерческие интересы, но это лишь мои предположения.

Читайте также: Шестая годовщина Майдана: что успел сделать спецотдел ГБР

– Но мы же, по сути, говорим о людях со схожей ментальностью. Для меня большой разницы между Аваковым и Трухановым нет, кроме того, что у них разные должности. Это люди, которые ставят собственные интересы криминального характера выше интересов, которые должны соответствовать их должностным обязанностям. Я думаю, что там могут быть какие угодно договоренности. Здесь можно лишь высказывать предположения.



Сергей Стерненко

Что известно о деле Труханова?Два года назад городскому голове Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его обвинили в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.



Речь шла о покупке здания, принадлежавшего государственному предприятию "Завод Краян". Его в 2016 году приобрел Одесский городской совет в частной структуры за 185 миллионов гривен. Объясняли это тем, что хотят разместить там департаменты и управление мэрии. Однако, как оказалось впоследствии, фирма-продавец еще ранее приобрела у города это же здание всего за 11,5 миллионов гривен, то есть в 16 раз дешевле. 14 февраля 2018 года Труханова вместе с помощником задержали в аэропорту Борисполь.

О нападениях на общественных активистов

Сергей Стерненко: Каждый раз полиция становится на сторону титушек, никогда она не вмешивается. Такая ситуация произошла и с летним театром, который пытались застроить. Мы пришли на протест. Стоял кордон полиции, примерно 100 правоохранителей. Закрыли ворота к театру, а за ними стояли титушки в черной одежде, в балаклавах, с насосными ружьями и огнестрельными карабинами. Мы об этом говорили полицейским, а они сделали вид, что ничего не видят.



Дмитрий Гнап и Сергей Стерненко

- Это стало ужасной нормой в Одессе. Полиция закрывает глаза на любые действия людей, связанные с одесской городской властью. Более того, я могу абсолютно точно утверждать, что есть прямые доказательства причастности одесской полиции к организации нападений на общественных активистов и на меня, в частности. Эти люди связаны с Трухановым и его окружением. Мне очень интересно, будет ли следствие в этом направлении.

О конкуренции Труханова на следующих выборах

Анатолий Бойко: В Одессе, как и во многих крупных городах, есть кризис политики, лидеров и новых лиц. Те, люди, которые имеют ресурсы, чтобы победить Труханова, в основном являются серьезными предпринимателями, поэтому не хотят рисковать своим бизнесом. А те люди, которые хотят выступить против него, обычно не имеют соответствующего ресурса.



Анатолий Бойко / Фото: Укринформ

– На данный момент, из тех политических сил, которые существуют, ему может составить серьезную реальную конкуренцию только кандидат от "Слуги народа". Но это, например, если господин Кивалов не решит баллотироваться или кто-то из крупных бизнесменов.

Читайте больше о конкуренции Труханова на выборах