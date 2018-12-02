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      "У них жалоб нет": российская сторона наведалась к пленным украинским морякам в Лефортово

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      Россия перевела пленных моряков из оккупированного Крыма в Москву
      Россия перевела пленных моряков из оккупированного Крыма в Москву / Крым. Реалии

      Члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, которых Россия захватила в плен в Азовском море и пока удерживает в Лефортовском СИЗО.

      Такую информацию Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Татьяне Денисовой.

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      "Москалькова сообщила, что с каждым из них разговаривали. По ее словам, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", – написала Денисова.

      Также члены комиссии посетили трех украинских военнопленных, содержащихся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

      Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова,
      – отметила украинский Уполномоченный по правам человека.

      Денисова добавила, что будет продолжать требовать встречи с нашими моряками.

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пытаются попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.

      Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЫТИЙ НА АЗОВЕ
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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