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      У Ocean Plaza изменится владелец: что об этом известно

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      Вагиф Алиев планирует приобрести Ocean Plaza в Киеве
      Вагиф Алиев планирует приобрести Ocean Plaza в Киеве / biz.censor.net.ua

      Кто станет новым владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины Ocean Plaza и какая судьба ждет ТРЦ.

      О намерении приобрести один из крупнейших ТРЦ Киева заявил известный в Украине инвестор и девелопер Вагиф Алиев.

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      По словам бизнесмена, он намерен приобрести Ocean Plaza до осени 2019 года и объединить его с Ocean Mall, который как раз достраивают в Киеве.

      Мы еще ведем переговоры. Думаю, к осени купим первую очередь Ocean Plaza и объединим его с ТРЦ Ocean Mall,
      – цитирует Алиева "Интерфакс-Украина".

      Что известно об Ocean Plaza?
      Один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Украины общей площадью 165 тысяч квадратных метров. ТРЦ расположен на площади Лыбидской в Киеве, открыли в 2012-м.

      В том же 2012-м ТРЦ приобрела российская "ТПС Недвижимость", хотя формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" является Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

      Кто такой Вагиф Алиев?
      Его называют одним из самых непубличных девелоперов в Украине.

      Первым проектом, который Алиев реализовал в Киеве был торговый центр "Мандарин Плаза" в самом центре Киева. Он также обладает такими крупными ТРЦ как Lavina Mall и Blockbuster Mall и достраивает Ocean Mall.

      Алієв Вагіф Алієв
      Девелопер Вагиф Алиев заявил о намерении купить Ocean Plaza // Фото: delo.ua

      О ТРЦ Ocean Mall известно, что именно в нем должен открыться первый в Украине магазин IKEA, однако вместо этого шведский мебельный гигант планирует открыть в Киеве 4 небольших магазина.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Бизнес Новости Киева
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