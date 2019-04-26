У Ocean Plaza изменится владелец: что об этом известно

Кто станет новым владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины Ocean Plaza и какая судьба ждет ТРЦ.

О намерении приобрести один из крупнейших ТРЦ Киева заявил известный в Украине инвестор и девелопер Вагиф Алиев.

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По словам бизнесмена, он намерен приобрести Ocean Plaza до осени 2019 года и объединить его с Ocean Mall, который как раз достраивают в Киеве.

Мы еще ведем переговоры. Думаю, к осени купим первую очередь Ocean Plaza и объединим его с ТРЦ Ocean Mall,

– цитирует Алиева "Интерфакс-Украина".

Что известно об Ocean Plaza?

Один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Украины общей площадью 165 тысяч квадратных метров. ТРЦ расположен на площади Лыбидской в Киеве, открыли в 2012-м.



В том же 2012-м ТРЦ приобрела российская "ТПС Недвижимость", хотя формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году. Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" является Лилия Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

Кто такой Вагиф Алиев?

Его называют одним из самых непубличных девелоперов в Украине.



Первым проектом, который Алиев реализовал в Киеве был торговый центр "Мандарин Плаза" в самом центре Киева. Он также обладает такими крупными ТРЦ как Lavina Mall и Blockbuster Mall и достраивает Ocean Mall.



Девелопер Вагиф Алиев заявил о намерении купить Ocean Plaza // Фото: delo.ua

О ТРЦ Ocean Mall известно, что именно в нем должен открыться первый в Украине магазин IKEA, однако вместо этого шведский мебельный гигант планирует открыть в Киеве 4 небольших магазина.

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