У Ocean Plaza открыли движение: на месте прорыва теплотрассы положили новый асфальт – фото

В течение двух дней коммунальщики восстанавливали поврежденную тепломагистраль у Ocean Plaza в Киеве, где вечером 13 января возникла чрезвычайная ситуация. Работали круглосуточно, поэтому открыть движение удалось уже по состоянию на 23 часа 15 января.

О завершении основных ремонтных работ возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сообщил Официальный портал Киева .

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Движение по улице Антоновича в направлении бульвара Дружбы Народов действительно восстановили – это в фото и видео подтвердили в " Информаторе ".



На дороге, где произошел прорыв, положили новый асфальт / Фото "Информатор"



Движение по улице Антоновича в Киеве уже открыто / Фото "Информатор"

Вместе с этим следует заметить, что коммунальщики все еще продолжают устранять локальные провалы на дороге.



В ТРЦ Ocean Plaza о дате возобновления работы пока официально не сообщали.

Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza : главное