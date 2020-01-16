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      У Ocean Plaza открыли движение: на месте прорыва теплотрассы положили новый асфальт – фото

      9 Читати новину українською
      На Антоновича в Киеве восстановили движение / Информатор

      В течение двух дней коммунальщики восстанавливали поврежденную тепломагистраль у Ocean Plaza в Киеве, где вечером 13 января возникла чрезвычайная ситуация. Работали круглосуточно, поэтому открыть движение удалось уже по состоянию на 23 часа 15 января.

      О завершении основных ремонтных работ возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сообщил Официальный портал Киева

      К теме: Прорывы теплосетей в Киеве – все что известно

      Движение по улице Антоновича в направлении бульвара Дружбы Народов действительно восстановили – это в фото и видео подтвердили в "Информаторе". 

      Киев
      На дороге, где произошел прорыв, положили новый асфальт / Фото "Информатор"

      Киев
      Движение по улице Антоновича в Киеве уже открыто / Фото "Информатор"

      Вместе с этим следует заметить, что коммунальщики все еще продолжают устранять локальные провалы на дороге.

      В ТРЦ Ocean Plaza о дате возобновления работы пока официально не сообщали. 

      Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza: главное

      • Прорыв теплосети произошел вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza.
      • Всю улицу залило кипятком, также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт, в яму размером 2 на 2 метра попала колесами маршрутка. 
      • Чрезвычайники спасли 13 человек – из маршрутки, троллейбуса и торгового центра Ocean Plaza.
      • Никто не погиб, но 7 человек госпитализировали с поверхностными ожогами. 
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      15 января
      210
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дороги Авто Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza Новости Киева
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