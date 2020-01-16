У Ocean Plaza открыли движение: на месте прорыва теплотрассы положили новый асфальт – фото
В течение двух дней коммунальщики восстанавливали поврежденную тепломагистраль у Ocean Plaza в Киеве, где вечером 13 января возникла чрезвычайная ситуация. Работали круглосуточно, поэтому открыть движение удалось уже по состоянию на 23 часа 15 января.
О завершении основных ремонтных работ возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сообщил Официальный портал Киева.
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Движение по улице Антоновича в направлении бульвара Дружбы Народов действительно восстановили – это в фото и видео подтвердили в "Информаторе".
На дороге, где произошел прорыв, положили новый асфальт / Фото "Информатор"
Движение по улице Антоновича в Киеве уже открыто / Фото "Информатор"
Вместе с этим следует заметить, что коммунальщики все еще продолжают устранять локальные провалы на дороге.
В ТРЦ Ocean Plaza о дате возобновления работы пока официально не сообщали.
Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza: главное
- Прорыв теплосети произошел вечером 13 января на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza.
- Всю улицу залило кипятком, также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт, в яму размером 2 на 2 метра попала колесами маршрутка.
- Чрезвычайники спасли 13 человек – из маршрутки, троллейбуса и торгового центра Ocean Plaza.
- Никто не погиб, но 7 человек госпитализировали с поверхностными ожогами.
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