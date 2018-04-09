У оккупантов ничего святого: на Пасху на восточном фронте ранили 5 наших бойцов

В воскресенье, 8 апреля, пророссийские боевики 35 раз обстреляли позиции украинской армии. Использовали при этом не только стрелковое оружие, но и бронетехнику.

С 30 марта по 7 апреля было восемь раненых и один погибший украинский защитник. А на Пасху, 8 апреля, ранили еще пятерых наших бойцов. То есть российские оккупационные войска никак не придерживаются тех соглашений, которых достигли в Минске еще в конце марта, передает корреспондент 24 Канала.

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В целом, количество обстрелов уже третьи сутки держится в районе 40-ка в день. По данным военных, пророссийские боевики стреляют одинаково активно и на Луганщине, и в Донецкой области. И при этом используют запрещенное минскими соглашениями оружие, а в канун Пасхи применили даже артиллерию.

При этом, днем ​​обстрелов почти нет. Большинство обстрелов украинских позиций происходит в темное время суток, когда нет наблюдателей, которые могли бы их зафиксировать.