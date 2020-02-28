У Boeing во время полета треснуло лобовое стекло: самолет возвращается в Москву
Пассажирский самолет Boeing-777 утром вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Бангкок. Однако во время полета у самолета треснуло лобовое стекло.
Інцидент трапився у небі над Казахстаном, повідомляє ТАСС. На борту перебуває 190 людей та 14 членів екіпажу.
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Boeing-777 повернеться у аеропорт "Внуково". Там пасажирів пересадять на інший літак, який таки відправиться в Бангкок.
За попередніми даними, пасажирам та екіпажу літака нічого не загрожує, однак капітан Boeing-777 вирішив не ризикувати.
Інцидент з авіацією у Росії: останні новини
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