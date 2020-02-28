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      У Boeing во время полета треснуло лобовое стекло: самолет возвращается в Москву

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      Пассажирский самолет Boeing-777 утром вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Бангкок. Однако во время полета у самолета треснуло лобовое стекло.

      Інцидент трапився у небі над Казахстаном, повідомляє ТАСС. На борту перебуває 190 людей та 14 членів екіпажу.

      До речі: Boeing знову виявила проблеми у літака 737 Max: деталі

      Boeing-777 повернеться у аеропорт "Внуково". Там пасажирів пересадять на інший літак, який таки відправиться в Бангкок.

      За попередніми даними, пасажирам та екіпажу літака нічого не загрожує, однак капітан Boeing-777 вирішив не ризикувати.

      Інцидент з авіацією у Росії: останні новини

      • 7 лютого російський пасажирський літак Airbus-320 виконував рейс із Тегерана у Дамаск. Під час його посадки в аеропорту сирійській столиці повітряне судно ледь не потрапило під вогонь сирійських сил ППО. Однак все обійшлося.
      • 9 лютого в аеропорту російського Усинська пасажирський літак Boeing авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку. При посадці у літака відірвалося шасі. Обійшлося без жертв.
      • 14 лютого в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії розбився вертоліт Мі8. Під час падіння двох членів екіпажу заблокувало у кабіні – вони загинули.
      • 20 лютого поблизу російського міста Магадан приватний літак Ан-2 упав одразу після злету. На його борту перебували 14 людей. Внаслідок жорсткого зіткнення з землею 7 осіб постраждали.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Таиланд Москва Транспорт Новости Казахстана Аварии и ДТП авиация
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