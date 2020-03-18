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      У пенсионера Минобороны положительный тест на коронавирус

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      В Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве обратился пенсионер, бывший работник Минобороны, с жалобами на состояние здоровья. Мужчине провели экспресс-тесты на коронавирус, один из которых дал положительный результат. Однако окончательный вывод еще ожидают. Пенсионер находится в специальном боксе.

      О том, что в Украине может быть еще один клинически подтвержденный случай коронавируса сообщили в фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

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      В Национальный военно-медицинский клинический центр Киевского военного госпиталя 17 марта приняли пациента с подозрением на коронавирус,
      – говорится в сообщении.

      Больной – пенсионер, бывший работник Министерства обороны. В госпиталь обратился с жалобами на состояние здоровья.

      По словам пациента, он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРЗ. Также мужчина сообщил, что к его другу недавно приезжали дети, проживающие за границей.

      Военному пенсионеру провели два экспресс-теста на выявление коронавируса. Один из них дал положительный результат. Сейчас мужчина находится в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

      У него также взяли биологические пробы на коронавирус. Их прислали в Киевский городской лабораторный центр. Результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение 3 рабочих дней.

      Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он находится под постоянным медицинским наблюдением. Ему оказывают симптоматическое лечение.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 18 марта лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус
      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала​

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Лечение Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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