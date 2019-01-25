У пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию обнаружили рак

Пятикратный чемпион Олимпийских игр по плаванию американец Натан Эдриан болен раком.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, болезнь обнаружена на ранней стадии, поэтому прогноз хороший.

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Недавно я пошел к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, и почувствовал себя нехорошо. После нескольких анализов и визитов к специалисту я узнал, что у меня злокачественные новообразования яичек. Но мы обнаружили его рано, я начал лечение. Прогноз хороший,

– написал Эдриан.

За свою карьеру Эдриан выиграл золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4х100 метров свободным стилем, на Играх в Лондоне – на дистанции 100 м вольным стилем, в эстафете 4х100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х100 м, на Играх в Рио-де-Жанейро – в комбинированной эстафете 4х100 м.

Также на его счету серебро и две бронзы Олимпиад, восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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