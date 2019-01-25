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      У пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию обнаружили рак

      13 Читати новину українською
      Натан Эдриан
      Натан Эдриан / Фото из открытых источников

      Пятикратный чемпион Олимпийских игр по плаванию американец Натан Эдриан болен раком.

      Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, болезнь обнаружена на ранней стадии, поэтому прогноз хороший.

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      Недавно я пошел к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, и почувствовал себя нехорошо. После нескольких анализов и визитов к специалисту я узнал, что у меня злокачественные новообразования яичек. Но мы обнаружили его рано, я начал лечение. Прогноз хороший,
      – написал Эдриан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Life, like swimming the 100 free, can come at you hard and fast as you can’t always see who, or what, may be chasing you down. Recently, I went to the doctor as something didn’t seem quite right. At the very least, I still needed to get my flu shot so it couldn’t hurt. After a few tests and visits with a specialist, I unfortunately learned that I have Testicular Cancer. On the bright side, we caught it early, I have already started treatment and the prognosis is good. I will be back in the water in a few short weeks with my sights fully set on Tokyo! Along the way, I hope to share my journey in an effort to help break the stigma of discussing men’s health issues. I’ve realized that too often we tend to avoid these important topics, ignore the potential warning signs, and put off getting the medical help that we may need. As I told my family, I’ll be putting my public health degree to work a little sooner than I planned! But in all seriousness, I am keeping a positive attitude as cases such as mine are curable. I am extremely grateful for my family and friends, especially my wife, for their love and support. I am scheduled for surgery early next week and will provide an update soon. #menshealth #testicularcancer #standuptocancer

      Допис, поширений Nathan Adrian (@nathangadrian)

      За свою карьеру Эдриан выиграл золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4х100 метров свободным стилем, на Играх в Лондоне – на дистанции 100 м вольным стилем, в эстафете 4х100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х100 м, на Играх в Рио-де-Жанейро – в комбинированной эстафете 4х100 м.

      Также на его счету серебро и две бронзы Олимпиад, восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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      Теги: Плавание Спорт
      Источник: 24 Канал
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