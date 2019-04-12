У пленного моряка Сороки – день рождения: маленький сын трогательно поздравил отца

Пленный украинский моряк Василий Сорока, которому в Москве недавно сделали операцию, 11 апреля отмечал свой 28 день рождения. Защитники военнопленного передали ему трогательное поздравление из дома.

Так, адвокатам удалось добиться проведения следственных действий с участием Василия именно 11 апреля, чтобы поддержать его в особый день. Они поздравили его с днем рождения и передали поздравления от родственников и друзей.

Поздравил отца и его маленький сын Марк. Фото малыша с шариком и плакатом, на котором написано "Папочка, с днем рождения! Я тебя очень люблю" обнародовал на своей Facebook-странице защитник Сороки Сергей Бадамшин.

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Он также рассказал о состоянии недавно прооперированного моряка.

Остался небольшой отек на кисти, болезненные ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой. Однако настроение Василия на позитиве,

– передал адвокат.

Что известно о состоянии Василия Сороки? 19 марта появилась информация, что Василия Сороку наконец прооперировали. Российские медики, в частности, вытащили осколки, оставшиеся в руке военнопленного в результате нападения военных Кремля на Азове.

Кстати, Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля рассмотрит ходатайство российского следствия о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам. Как и в январе, судебные заседания в отношении них будут происходить по "четверках". То есть моряков распределят между тремя судьями в две смены.

Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



В российский плен попали 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей.



Украинцы объявили себя военнопленными. Это 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.