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      У пленного моряка Сороки – день рождения: маленький сын трогательно поздравил отца

      20 Читати новину українською
      Василий Сорока
      Василий Сорока / Фото из открытых источников

      Пленный украинский моряк Василий Сорока, которому в Москве недавно сделали операцию, 11 апреля отмечал свой 28 день рождения. Защитники военнопленного передали ему трогательное поздравление из дома.

      Так, адвокатам удалось добиться проведения следственных действий с участием Василия именно 11 апреля, чтобы поддержать его в особый день. Они поздравили его с днем рождения и передали поздравления от родственников и друзей.

      Поздравил отца и его маленький сын Марк. Фото малыша с шариком и плакатом, на котором написано "Папочка, с днем рождения! Я тебя очень люблю" обнародовал на своей Facebook-странице защитник Сороки Сергей Бадамшин.

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      Он также рассказал о состоянии недавно прооперированного моряка.

      Остался небольшой отек на кисти, болезненные ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой. Однако настроение Василия на позитиве,
      – передал адвокат.

      Что известно о состоянии Василия Сороки? 19 марта появилась информация, что Василия Сороку наконец прооперировали. Российские медики, в частности, вытащили осколки, оставшиеся в руке военнопленного в результате нападения военных Кремля на Азове.

      Кстати, Лефортовский районный суд Москвы 17 апреля рассмотрит ходатайство российского следствия о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам. Как и в январе, судебные заседания в отношении них будут происходить по "четверках". То есть моряков распределят между тремя судьями в две смены.

      Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      В российский плен попали 24 украинских моряка – члены экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО и сейчас содержат там под стражей.

      Украинцы объявили себя военнопленными. Это 24 января признали и в резолюции ПАСЕ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
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