В Польше не верят, что санкции США остановят "Северный поток-2"

Санкции США против "Северного потока-2" могут не остановить строительство проекта, а лишь отсрочить его.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа, сообщает DW.

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Моравецкий отметил, что санкции могут "затянуть, но не прекратить строительство газопровода".

Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство "Северного потока-2" вообще никогда не начиналось,

– подчеркнул политик.

Заметим, что Соединенные Штаты Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода в обход Украины "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят суровые санкции.

Однако в России уже придумали, как достроить газопровод несмотря на санкции США. Обещают завершить строительство до конца 2020 года. Больше – здесь.

Санкции США против "Северного потока-2": основное

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Справка. "Северный поток 2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

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Как отреагировали на санкции в России: