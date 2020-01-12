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      В Польше не верят, что санкции США остановят "Северный поток-2"

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      Санкции США не остановят "Северный поток-2" / apnews.com

      Санкции США против "Северного потока-2" могут не остановить строительство проекта, а лишь отсрочить его.

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа, сообщает DW.

      К теме: Санкции США помогли Украине договориться с Россией по транзиту газа – Пристайко

      Моравецкий отметил, что санкции могут "затянуть, но не прекратить строительство газопровода".

      Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство "Северного потока-2" вообще никогда не начиналось,
      – подчеркнул политик.

      Заметим, что Соединенные Штаты Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода в обход Украины "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января. В противном случае им грозят суровые санкции.

      Однако в России уже придумали, как достроить газопровод несмотря на санкции США. Обещают завершить строительство до конца 2020 года. Больше – здесь.

      Санкции США против "Северного потока-2": основное

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Справка. "Северный поток 2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Важно: Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

      Как отреагировали на санкции в России:

      • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" достроят, уже будто бы есть другие варианты завершения работ.
      • Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно дать ответ на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят, несмотря на все угрозы".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости политики Новости США Новости России Украина – Россия Северный поток-2 Газ Газпром Газовый конфликт
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