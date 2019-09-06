Работники полиции Украины и Польши совместно расследуют убийство жительницы Львовской области, совершенное 30 августа этого года на территории польсткого города Сохачев.

В Нацполиции сообщают, что благодаря совместным оперативным мероприятиям удалось установить подозреваемого. Известно, что к убийству причастен украинец. После совершения преступления он выехал на территорию Украины, поэтому польская сторона обратилась за помощью к Нацполиции.

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После встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, Аброськин отметил, что совместные усилия сотрудников полиции обоих государств направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого в убийстве.

Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине – обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной,

– отметил заместитель председателя Нацполиции.



Вячеслав Аброськин и представитель МИС Польши Павел Добош

Аброськин также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела украинском на родине для захоронения.