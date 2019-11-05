У полтавских бизнесменов украли сумки с 12 миллионами гривен: на них напали под Одессой – фото

Предприниматели с полными наличности рюкзаками ехали по трассе Киев – Одесса. Они направлялись на рынок за товаром, но решили перекусить на 24 километре автотрассы.

Бизнесмены остановились возле кафе "Родничок", в селе Алтестово Беляевского района Одесской области. Фактически сразу возле них остановился синий микроавтобус Mercedes. Из него выскочили трое молодчиков. Один из них выстрелил в воздух. Об инциденте сообщает Нацполиция Одесской области.

Это уже не первая "кража на миллион" в Одесской области: там весной иностранец ограбил автомобиль опрометчивой бизнесвумен

Затем они вывели бизнесменов из кафе, заставили их показать, где находятся сумки с деньгами и забрали их. После этого злоумышленники распылили в сторону людей баллончик с неизвестным веществом и порезали шины их автомобиля.



Кафе, возле которого произошло нападение / скриншот

С похищенными деньгами нападавшие скрылись с места происшествия. Следует отметить, что все они были в камуфляжной форме и балаклавах.

Нападение произошло около 18 часов вечера 4 ноября.

Микроавтобус похитителей / фото из соцсетей

В Одесской области уже объявили планы "Перехват" и "Сирена". По мнению правоохранителей, пострадавших "пасли" от самой Полтавы.