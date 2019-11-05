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      У полтавских бизнесменов украли сумки с 12 миллионами гривен: на них напали под Одессой – фото

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      У бизнесменов похитили сумки с деньгами
      У бизнесменов похитили сумки с деньгами / Иллюстративное фото

      Предприниматели с полными наличности рюкзаками ехали по трассе Киев – Одесса. Они направлялись на рынок за товаром, но решили перекусить на 24 километре автотрассы.

      Бизнесмены остановились возле кафе "Родничок", в селе Алтестово Беляевского района Одесской области. Фактически сразу возле них остановился синий микроавтобус Mercedes. Из него выскочили трое молодчиков. Один из них выстрелил в воздух. Об инциденте сообщает Нацполиция Одесской области.

       Это уже не первая "кража на миллион" в Одесской области: там весной иностранец ограбил автомобиль опрометчивой бизнесвумен

      Затем они вывели бизнесменов из кафе, заставили их показать, где находятся сумки с деньгами и забрали их. После этого злоумышленники распылили в сторону людей баллончик с неизвестным веществом и порезали шины их автомобиля.


      Кафе, возле которого произошло нападение / скриншот

      С похищенными деньгами нападавшие скрылись с места происшествия. Следует отметить, что все они были в камуфляжной форме и балаклавах.

      Нападение произошло около 18 часов вечера 4 ноября.

      Микроавтобус похитителей / фото из соцсетей

      В Одесской области уже объявили планы "Перехват" и "Сирена". По мнению правоохранителей, пострадавших "пасли" от самой Полтавы.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Полиция Деньги Ограбления Дороги Новости Полтавы Новости Одессы
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