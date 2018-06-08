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У Порошенко назвали циничную цель России, которая перекинула военные корабли в Черное море

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Постпред Порошенко назвал цель переброски ВМС России в Черное море
Постпред Порошенко назвал цель переброски ВМС России в Черное море / Фото из открытых источников

Российские ракетные катера "уже не скрываясь, а официально" находятся в северной акватории Черного моря, а истинная цель их пребывания на самом деле заключается в желании контролировать территориальное море Украины.

Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает "Обозреватель".

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Как известно, в Черном море самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины перехватил российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный, после чего тот стал убегать в открытое море.

"Хочу отметить, что действительно российские ракетные катера на сегодня, прежде всего так называемая 41 бригада, базирующаяся в Крыму, уже не таясь, а официально, через сообщения в российских СМИ, находятся в северной акватории Черного моря", – подчеркнул Бабин.

Представитель Президента отметил, что "легенда", которую используют для объяснения пребывания в этом районе катеров оккупантов, рассчитана на "доверчивого читателя" и не имеет ничего общего с действительностью.

"Легенда их пребывания – это якобы защита скважин, захваченных у "Черноморнефтегаза". На самом деле вы же понимаете, что стрелять ракетами по таким объектам – это изысканное самоубийство. Это газ", – добавил чиновник.

По его словам, истинной целью пребывания российских ракетных кораблей является контроль части моря.

Их реальная цель – осуществление фактического огневого контроля территориального моря Украины у побережья Одесской и Николаевской областей,
– считает Бабин.

Напомним, в начале июня Россия перебросила в Черное море малые ракетные корабли Каспийской флотилии.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Оружие Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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