У Порошенко назвали условие, при котором он 19 апреля придет на дебаты на НСК "Олимпийский"

Петр Порошенко 19 апреля придет на дебаты на Общественное телевидение, как того требует законодательство. Однако, не исключено, что действующий глава государства в этот день может прийти и на НСК "Олимпийский".

Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга отметил, что все будет зависеть от графика президента.

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Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский", но только в том случае, если он будет иметь свободное от своих обязанностей время,

– сказал Медведев.

В то же время, предложение Порошенко провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля остается в силе и эта дата является приоритетной. Однако, команда президента не отказывается прийти на дебаты во второй раз – 19 апреля.

"Мы считаем 14 апреля ключевой датой, поскольку остается неделя до завершения кампании и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, но и обсудить, обдумать и иметь достаточный запас времени, чтобы принять решение под влиянием этих дебатов. Поэтому мы настаиваем, чтобы дебаты состоялись на стадионе "Олимпийский" 14 апреля, однако мы согласны с тем, что они могут быть не единственными и не последними", – пояснил он.

Однако, предвыборные дебаты между Порошенко и Зеленским могут состояться лишь при условии, что артист придет на них 14 апреля.

Накануне действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как этого требует закон.

Впоследствии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

Что надо знать о дебатах Зеленского и Порошенко?По результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко. Тогда действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



В ЦИК отметили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.