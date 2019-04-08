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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      У Порошенко назвали условие, при котором он 19 апреля придет на дебаты на НСК "Олимпийский"

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      Порошенко может прийти на дебаты на "Олимпийский" 19 апреля, если будет свободное время
      Порошенко может прийти на дебаты на "Олимпийский" 19 апреля, если будет свободное время / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко 19 апреля придет на дебаты на Общественное телевидение, как того требует законодательство. Однако, не исключено, что действующий глава государства в этот день может прийти и на НСК "Олимпийский".

      Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга отметил, что все будет зависеть от графика президента.

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      Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский", но только в том случае, если он будет иметь свободное от своих обязанностей время,
      – сказал Медведев.

      В то же время, предложение Порошенко провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля остается в силе и эта дата является приоритетной. Однако, команда президента не отказывается прийти на дебаты во второй раз – 19 апреля.

      "Мы считаем 14 апреля ключевой датой, поскольку остается неделя до завершения кампании и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, но и обсудить, обдумать и иметь достаточный запас времени, чтобы принять решение под влиянием этих дебатов. Поэтому мы настаиваем, чтобы дебаты состоялись на стадионе "Олимпийский" 14 апреля, однако мы согласны с тем, что они могут быть не единственными и не последними", – пояснил он.

      Однако, предвыборные дебаты между Порошенко и Зеленским могут состояться лишь при условии, что артист придет на них 14 апреля.

      Накануне действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как этого требует закон.

      Впоследствии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

      Что надо знать о дебатах Зеленского и Порошенко?По результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко. Тогда действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      В ЦИК отметили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

       

       

       

       

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      Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 НСК Олимпийский
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