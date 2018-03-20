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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

У Порошенко объяснили, почему Украина признала Путина в России легитимным, а в Крыму – нет

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Луценко объяснила, почему Украина признала выборы Путина в России
Луценко объяснила, почему Украина признала выборы Путина в России / Фото из открытых источников

Народный депутат, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что если украинская сторона не признает легитимность Путина в России, то это не принесет никакой пользы, а наоборот, может навредить Украине.

Об этом Луценко рассказала в кулуарах парламента, передает "Еспресо.TV".

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По ее словам, в Совете шли большие дискуссии о признании выборов Путина по всей территории России или только в аннексированном Крыму.

"Тем не менее, мы определились, что политически и целесообразно не признавать президента только в аннексированном Крыму. Почему? Если президент Путин будет нелегитимный в своей стране, то при любых договоренностях в пользу Украины, которые совпадут с интересами Украины и Россия на них пойдет, например, от расширения санкций к миротворческой миссии такой, которая нам нужна, на наших условиях, президент, который не является легитимным в России, не является подписантом соглашений. Он не легитимизирует договоренности", – пояснила Луценко.

Напомним, ранее Ирина Луценко рассказала, что Украина пока не будет разрывать дипломатические отношения с Россией, потому что еще не настал нужный момент.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости Крыма Выборы в России 2018 Новости России Украина – Россия Ирина Луценко
Источник: 24 Канал
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